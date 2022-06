8月上架的《I AM GROOT》,屬另一風格的Marvel超英劇。

Marvel宇宙第4階段劇集《Ms. Marvel》快將在Disney+上架,Marvel今日驚喜預告另一超英劇即將出爐,就是《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)成員「樹人」《I Am Groot》。官方釋出首張宣傳海報兼上架日期,定於今年8月10日登陸Disney+。