鍾嘉欣大方祝福伍允龍拍拖拒絕敘舊 自爆與林峯合作抽離不了角色原因

鍾嘉欣今日（29日）出席OCBC華僑銀行品牌大使啟動禮，活動中播放了早前鍾嘉欣與囡囡一齊為銀行拍廣告的畫面片段，這是首次兩母女同框演出。鍾嘉欣接受訪問表示：「最大嘅驚喜係囡囡終於知道媽咪係做緊咩，同埋知道媽咪嘅辛苦。」她透露女兒曾表示媽媽工作非常辛苦，並且送上鼓勵：「媽咪，我會更加錫你。」講到會否考慮兩母女合作拍劇，她直言：「如果真係有人邀請先算。」

有望與林峯再合作

講到較早前於林峯演唱會世紀合體合唱《心領》，掀起劇迷聯想起在《溏心風暴》飾演「常在心 」與林峯在劇中的「程亮」，她說：「我哋啲粉絲真係好熱情同好珍惜，我哋呢一對Couple，佢計咗條數出嚟，佢攞晒電視劇嘅片，計咗係8131日，咁去到今日應該係8134日，我冇諗到個迴響咁大，當其時諗住支持一個好耐冇見嘅朋友，點知原來大家咁掛住我哋，仲咁愛我哋。」她繼續分享擔任林峯演唱會個唱嘉賓感動到喊的原因：「我控制唔到自己，好似發咗一場夢。我哋仲襯唔襯真係唔知，希望下一次真係唔使再等15年，希望可以快啲再同佢合作。」她大讚現階段的林峯性格改變了很多，變得更成熟。

提到林峯昔日於節目曾表示與鍾嘉欣感覺上很襯，她表示：「以前劇情寫得非常之好，好容易會覺得有少少抽離唔到，個角色咁戀愛，個心都會覺得戀愛。」講到是否不能抽離角色，她說：「都有一剎那，大家都結咗婚啦，唔好講啦！我有三個小朋友，佢都有一個啦！我又有一個咁錫我嘅老公。」