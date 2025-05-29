鍾嘉欣大方祝福伍允龍拍拖拒絕敘舊 自爆與林峯合作抽離不了角色原因

鍾嘉欣今日（29日）出席OCBC華僑銀行品牌大使啟動禮，活動中播放了早前鍾嘉欣與囡囡一齊為銀行拍廣告的畫面片段，這是首次兩母女同框演出。鍾嘉欣接受訪問表示：「最大嘅驚喜係囡囡終於知道媽咪係做緊咩，同埋知道媽咪嘅辛苦。」她透露女兒曾表示媽媽工作非常辛苦，並且送上鼓勵：「媽咪，我會更加錫你。」講到會否考慮兩母女合作拍劇，她直言：「如果真係有人邀請先算。」
有望與林峯再合作
講到較早前於林峯演唱會世紀合體合唱《心領》，掀起劇迷聯想起在《溏心風暴》飾演「常在心 」與林峯在劇中的「程亮」，她說：「我哋啲粉絲真係好熱情同好珍惜，我哋呢一對Couple，佢計咗條數出嚟，佢攞晒電視劇嘅片，計咗係8131日，咁去到今日應該係8134日，我冇諗到個迴響咁大，當其時諗住支持一個好耐冇見嘅朋友，點知原來大家咁掛住我哋，仲咁愛我哋。」她繼續分享擔任林峯演唱會個唱嘉賓感動到喊的原因：「我控制唔到自己，好似發咗一場夢。我哋仲襯唔襯真係唔知，希望下一次真係唔使再等15年，希望可以快啲再同佢合作。」她大讚現階段的林峯性格改變了很多，變得更成熟。
提到林峯昔日於節目曾表示與鍾嘉欣感覺上很襯，她表示：「以前劇情寫得非常之好，好容易會覺得有少少抽離唔到，個角色咁戀愛，個心都會覺得戀愛。」講到是否不能抽離角色，她說：「都有一剎那，大家都結咗婚啦，唔好講啦！我有三個小朋友，佢都有一個啦！我又有一個咁錫我嘅老公。」
大方祝福伍允龍拍拖拒絕敘舊
提到伍允龍認與李蔓瑩拍拖一事，她表示：「我都係啱啱先知道，梗係佢開心啦！送上最大嘅祝福。經理人俾我睇過張相。」被問到對女方的印象，她表示：「我唔知呀！我淨係睇吓㗎咋。」講到伍允龍大方認愛，她直言：「我冇同佢聯絡啦！」她認為伍允龍與新女友很襯。講到伍允龍是否喜歡這類型的女孩，她笑言：「我唔知呀十幾年前嘅嘢，會變㗎！我都變咗啦！我同以前好唔同，以前我傻傻地，但而家我成熟咗好多，鍾意嘅嘢都唔同咗。」提到會否與伍允龍敘舊，她說：「唔會啦！點會㗎！係朋友，但係我返嚟短時間，我連見我朋友王君馨都冇時間見，佢生咗細路仔，仲要係好靚，生完好似冇生咁。」