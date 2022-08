鍾嘉欣(Linda)2015年與嫁脊醫老公Jeremy閃婚,婚後育有6歲大女Kelly及4歲細仔Jared。早前Linda 在38歲生日當天宣布再度懷孕,家中將添第三位成員。

臨盤在即的Linda,今日便在社交網公布第三胎的性別,她上載了多張照片,相中見一家四口穿上T 恤便服,大玩揭曉性別儀式,Linda刺破老公Jeremy手中拿著的巨型紫色汽球,隨即飄出粉紅色的碎紙,並揭曉第三胎是B女,而一對仔女聽到巨響即攬實媽咪,相當可愛;Linda興奮寫道:「JJKL are happy to share that we are expecting a baby girl. (很高興分享我們正在期待一個BB女)」不少圈中好友包括黎姿、胡定欣、陳自瑤、方力申等都紛紛留言送上祝賀。