鍾嘉欣為8月個唱積極操fit 曾擔憂門票反應欠佳

鍾嘉欣今日出席品牌活動，一向精打細算的她表示自己現時會特別留意餐飲及酒店方面的禮遇，更大讚品牌多元業務體系內的生活禮遇多姿多彩，令她每次回港時都可以跟家人享用。她在活動上稱，自己很想成為孩子的人生導師，希望他們能夠健康、快樂、安全地成長，她亦會早掌握理財先機，孩子的未來規劃做好準備。

鍾嘉欣今日出席品牌活動，一向精打細算的她表示自己現時會特別留意餐飲及酒店方面的禮遇，更大讚品牌多元業務體系內的生活禮遇多姿多彩，令她每次回港時都可以跟家人享用。她在活動上稱，自己很想成為孩子的人生導師，希望他們能夠健康、快樂、安全地成長，她亦會早掌握理財先機，孩子的未來規劃做好準備。

全家去歐遊3星期

她在活動後接受傳媒訪問表示，剛與老公一家人去歐洲旅行3星期，她指奶奶為了慶祝老爺80歲大壽，於是花了一年時間去計劃行程，全家更一齊坐郵輪，非常開心。她表示今次去了不少地方遊覽，更特別愛逛當地的街市，又見到各式各樣糖果，大開眼界。她笑言今次旅程令自己長了不少肉，所以要好好操練，為8月的廣州個唱做好準備。

自覺out咗十年

她表示小朋友不會跟到廣州看她演出，但他們就準備了卡為她打氣，非常窩心。談到她的演唱會反應熱烈，她坦言自己也沒有想過，自己曾幻想過銷情欠佳，更自認「out咗成十年」，但得悉火速賣清之後，立即充滿信心，並要做到最好，不想愧對fans對自己的支持。