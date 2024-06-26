鍾培生宣布找數補場 劉馬車隨時再戰龍心？

鍾培生去年舉行《培生擂台：無敵盃We Are Champs 2023》，邀請劉馬車及龍心(又名第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍)，惟劉馬車在比賽前被捕，未能出賽。當時鍾培生曾承諾劉馬車如最後未能參賽，入場人士仍可以保留票尾，會盡快補回。隨住劉馬車出獄，今日鍾培生宣布補場！
鍾培生找數
「找數真漢子」鍾培生在IG宣布拳賽補場詳情，他拍片表示只要手持去年實體票的人士，根據指示便可以獲得同等價值的門票。他稱︰「由於舊年劉馬車同龍心場拳，因為劉馬車俾人拉咗，搞到打唔成，我應承會補返比大家！但係兩個人嘅status非常非常之唔穩定，我都唔想無了期咁等，所以只要你舊年有撐我哋，7月10日之前跟足示指就會補番2024年《培生擂台無敵杯》同等嘅嘢俾大家！」
至於鍾培生會否邀請劉馬車與龍心參與今年舉行的《培生擂台無敵杯》，仍有待他公布，而他現時的處理方案是換返張飛俾去年入場支持的觀眾，今年可以免費入場睇拳賽。
劉馬車龍心先後入獄
鍾培生早前已為新一季的拳賽舉行招募，但未有透露舉行日期，預料拳賽日子會跟去年相若在年底舉行。現時龍心因為涉欺詐選舉開支等4罪，而被判入獄6個月，估計他將於9月底10月初出獄。至於劉馬車早前被控9項非禮罪，判刑24周，他已刑滿出獄，最近亦重新活躍起來，不時拍片分享近況，更揚言要求再戰《培生擂台無敵杯》。
重溫鍾培生去年回應劉馬車被捕︰
重溫2023年《培生擂台》記招精彩場口︰
《培生擂台：無敵盃》 We are Champs 2023 實體票換飛安排
2024年6月26日至7月10日 網上登記兌換門票時段
2024年6月26日至7月31日 已登記人士遞交實體門票至主辦單位
2024正賽開賽前兩個月 主辦單位發出兌換門票資料及流程
持有《培生擂台：無敵盃》 We are Champs 2023 實體票票尾的人士可往以下網址投交申請表格，按照表格中的指示完成登記，並於指定時間內將票尾郵寄至主辦單位辦公室。
主辦單位於《培生擂台：無敵盃》 We are Champs 2024正賽開賽前兩個月聯繫申請成功之人士安排交收門票事宜。
《培生擂台：無敵盃》 We are Champs 2023 網上直播Pay-per-view 換飛安排
2024年6月26日至7月10日 網上登記兌換門票時段
2024年6月26日至7月31日 主辦單位驗證申請資料真偽
2024正賽開賽前兩個月 主辦單位發出兌換門票資料及流程
於《培生擂台：無敵盃》 We are Champs 2023記者會完結前（18:00）購買《培生擂台：無敵盃》 We are Champs 2023 網上直播Pay-per-view 的人士可往以下網址投交申請表格，按照表格中的指示完成登記，上傳轉帳記錄及顯示購買成功之電郵記錄。
主辦單位於《培生擂台：無敵盃》 We are Champs 2024正賽開賽前兩個月聯繫申請成功之人士安排交收門票事宜。
查詢電郵：[email protected]
網上申請網址連結：https://forms.gle/mLkmykKj3GvSRMHUA
1.每位投交申請表格之人士必需提交正確無誤的申請資料及相關文件，包括但不限於中英文姓名、電話號碼、實體票票尾（購買實體門票之人士）、轉帳記錄及顯示購買成功之電郵記錄（購買網上直播Pay-per-view之人士）。
2.每位投交申請表格之人士須為所提交資料的準確性承擔責任。所有資料一經提交，不得修改。
3.如發現投交申請表格之人士未有適當提供所需資料 或 完整資料 或 所提交的資料不正確，主辦方有權取消申請資格。
4.如有任何爭議，We Are Champs Limited 擁有法律允許範圍內的解釋權。
5.申請日期至2024年7月10日 星期三 截止。
6.是次換飛活動並無補領服務，預約期結束後概不受理。