鍾培生拳賽｜劉馬車大暴走聲稱要娶鄧月平 挑釁龍心撞埋牆兼被黑人制服

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2023今日(30日)舉行賽前過磅記招，霍哥、周永恆、龍心、劉馬車連同多位拳手一同亮相。龍心再三提醒大會，要求稱呼他的名稱「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」，惟女主持兩度讀錯他的名字，搞到「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」非常不滿，數度咆哮，嚇到女主持一度口震震。
「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」和劉馬車是參加65公斤拳賽，龍心除剩底褲才剛剛合格，而劉馬車亦要除掉所有外套才沒有超磅。「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」在過磅前拿著鐵通及自己印製的大毛巾入場，女主持問是否私下出2萬元收買劉馬車，他再搬出「第七宇宙」等言論，並稱劉馬車如真的打贏他，便會給他2萬元，更謂︰「KO我再俾多2萬，4萬！戰勝有錢人鍾培生！」
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自備棺材鬧剋龍
及後輪到劉馬車發言，他先指「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」講大話，又大數對方惡行，鬧對方是「X街！食屎狗」。惟「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」未有理會劉馬車的說話，期間更一度拿起喇叭播音樂。劉馬車又稱會自備棺材︰「一係瞓你！一係瞓我！」他稱自己身體欠佳，醫生指他患有驚恐症，情緒不好想自殺，特別點名多謝周永恆致電關心。
揚言要娶鄧月平
席間，劉馬車突然提起鄧月平︰「我要多謝前女友鄧月平，佢好關心我，無論係點，我都會娶佢為妻！佢仲叫我小心個頭，但唔知係指上面個頭定下面個頭，我諗下面個頭重要啲，因為我要同佢生兒育女！」又呼籲大家給予空間，而有看直播的網民笑劉馬車騎劫活動，並指龍心(即「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」)正常好多。不過，「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」亦不甘示弱，亂噏指古天樂在另一宇宙是格古洛。
龍心要打開宇宙之門
二人經過一輪舌戰之後，劉馬車先除掉上衣，拍心口挑釁「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」，最後以64.3公斤過關。龍心就除剩底褲才剛好65公斤。二人穿回所有衣服之後，面對面影相，「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」先表示自己未進入狀態，又舉起手稱要打開宇宙之門，但劉馬車就突襲對方，先箍住對方的腰部，又起飛腳，但「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」就非常冷靜，未有動怒。至於劉馬車就由兩位黑人保鏢制服，他更一度撼埋牆，之後另一戴住黑超的保鏢就全程傍實劉馬車。
記招結束後，大約6時左右，正當劉馬車離開金鐘統一中心，隨即有多名便衣警員截停，並向他出示委任證，之後將他帶上七人車離開。劉馬車被警方帶走的原因未明，亦未知會否影響他明日參與拳賽。