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娛樂
2023-10-02 10:48:11

鍾培生拳賽｜搵龍心大戰劉馬車 周永恆出獄再跟霍哥同場

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劉馬車對戰龍心？未上擂台已贏盡花生。

鍾培生正籌備《培生擂台無敵盃2023》，賽事焦點除了落在前微辣成員霍哥及剛出獄的周永恆身上外，最新消息指他邀請了「最破格無底線龍馬拳手組合」參賽，而「龍馬」原來是指龍心及劉馬車，兩位都均是非常出位的網絡紅人。

今日鍾培生再度開記招，邀請「最破格無底線龍馬拳手組合」出場，霍哥及周永恆亦應邀現身。與此同時，即日至5日則舉行拳擊大賽海選。鍾培生早前曾表示為了令大家了解拳擊及增加娛樂性，在香港公開招募全港素人上台激戰90秒，將拳擊運動在本地推上另一個台階。

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劉馬車承認襲擊台長梁志恒，被判囚6周。(網片截圖)

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2個曾入獄1個犯官非

鍾培生今次請來4位的嘉賓，有3位都犯官非，僅餘霍哥成為唯一「清泉」。周永恆因「抗拒執行職責的警務人員」及「襲擊執行職責的警務人員」兩罪，上月21日被判即時入獄兩星期劉馬車因襲擊網媒《蛋蛋俱樂部》台長梁志恆，於814日判監6個星期

至於已移居英國生活的龍心，上月回港為拳賽備戰時，被廉署落案起訴兩，指他在2020年參選立法會，選舉其後延期，他向選舉事務處提交申報書，涉嫌訛稱他因接受面部護理而招致選舉開支三萬多元，意圖詐騙而企圖誘使選舉事務處向他支付其申索其後他被控一項在選舉申報書內作出明知或理應知道屬虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述的舞弊行為，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第20條；及一項企圖欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條及《刑事罪行條例》第159G案件押至11月再訊，現保釋候

龍心近年移居英國，回港時被廉署落案起訴兩罪。

周永恆入獄兩周，他直言窮人最好認罪，坐完快些出來賺錢養家比較好。

龍心輸硬？

龍心及劉馬車過去曾在YouTube隔空開拖，自消息傳出以來，網民指今次花生指數高企，更熱烈討論，他們普遍認為龍心「唔夠打」︰「龍心一睇就知唔打得，唔敢直接硬食傷害，打嘴炮就得。劉馬車就真係癲佬，佢平時戰續唔算出色，但似食左禁藥咁爆晒缸都照衝，喪屍式打法一定全場追住龍心打到X。」亦有網民擔心劉馬車為人無定向，猜測他能否捱到賽事前不再入獄。值得一提的是，上次記招舉行時，霍哥與周永恆已率先互毆，而且周永恆來勢洶洶，就連鍾培生也難以調停，今次再請埋劉馬車和龍心，場面可能更精彩。

鍾培生拳賽｜周永恆除衫示威，仍然氣沖沖。 鍾培生拳賽｜周永恆與霍哥互相推撞。 鍾培生拳賽｜周永恆出手打霍哥，對方隨即還擊，場面混亂。 鍾培生拳賽｜鍾培生嘗試分開周永恆及霍哥二人。
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