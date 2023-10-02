鍾培生拳賽｜搵龍心大戰劉馬車 周永恆出獄再跟霍哥同場

鍾培生正籌備《培生擂台無敵盃2023》，賽事焦點除了落在前微辣成員霍哥及剛出獄的周永恆身上外，最新消息指他邀請了「最破格無底線龍馬拳手組合」參賽，而「龍馬」原來是指龍心及劉馬車，兩位都均是非常出位的網絡紅人。 今日鍾培生再度開記招，邀請「最破格無底線龍馬拳手組合」出場，霍哥及周永恆亦應邀現身。與此同時，即日至5日則舉行拳擊大賽海選。鍾培生早前曾表示為了令大家了解拳擊及增加娛樂性，在香港公開招募全港素人上台激戰90秒，將拳擊運動在本地推上另一個台階。

2個曾入獄1個犯官非 鍾培生今次請來4位的嘉賓，有3位都犯官非，僅餘霍哥成為唯一「清泉」。周永恆因「抗拒執行職責的警務人員」及「襲擊執行職責的警務人員」兩罪，上月21日被判即時入獄兩星期。劉馬車因襲擊網媒《蛋蛋俱樂部》台長梁志恆，於8月14日判監6個星期。 至於已移居英國生活的龍心，上月回港為拳賽備戰時，被廉署落案起訴兩罪，指他在2020年參選立法會，選舉其後延期，他向選舉事務處提交申報書，涉嫌訛稱他因接受面部護理而招致選舉開支三萬多元，意圖詐騙而企圖誘使選舉事務處向他支付其申索。其後他被控一項在選舉申報書內作出明知或理應知道屬虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述的舞弊行為，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第20條；及一項企圖欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條及《刑事罪行條例》第159G條。案件押至11月再訊，現保釋候審。