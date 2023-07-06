鍾培生Toyz對賽｜193郭嘉駿希望收幾百萬上擂台 唔敢打MIRROR

鍾培生與Toyz的生死拳賽《The Cage 拳上2023終於之戰》昨晚(5日)圓滿結束，鍾培生以TKO技術擊倒（Technical Knock Out）對方，勝出比賽。Toyz事後更鼻樑紅腫兼出血，但他捱到4個回合，連鍾培生也直認想不到。

193想收百萬上擂台 比賽結束後，ERROR的193郭嘉駿被傳媒捕獲，並以觀眾郭先生的身份分享對今次拳賽的看法。他說︰「今次嚟睇鍾培生同Toyz，好好睇！好睇過同林作，上次睇到我想走！今次值回票價。」問到他想與ERROR哪一位隊友對打，他說︰「肥仔！佢係冇體能，可能一、兩下就好快瞓著，保錡太大隻，唔夠佢打！」他表示希望可以收錢上擂台，揚言收百萬拳酬願意捱打，更不介意在擂台扮死。他說︰「我真係唔介意被人打，我好平，一百萬都得啦！幾十萬就唔得，一、兩個廣告都係呢個價！」

驚被鍾培生打歪鼻 他直言不敢與鍾培生對打，因為見到他在台上非常認真出拳，擔心自己的鼻子被打歪，「雖然我個鼻係真，但都會被佢打歪，都係同返啲渣嘅人打，ERROR自己打返就算。」問到會否考慮跟MIRROR對打，193說︰「唔好啦！一陣『high』到佢哋少少，啲fans就……，佢哋好多fans，都係唔好提佢哋，唔係好熟，都係ERROR自己打返，ERROR冇fans，任打都得。」