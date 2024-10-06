鍾柔美拍劇因太攰爆哭 唔夠瞓影響狀態靠食嘢減壓

鍾柔美(Yumi)、連詩雅(Shiga)與張進翹(Manson)今日到黃竹坑出席活動，眾人除了獻唱歌曲之外，又與現場觀眾玩遊戲。Yumi在台上載歌載舞，落力表演。昨日Yumi到銀礦灣表演，今日又有活動，她坦言有少許累，但很開心可以見到一眾fans們。她表示因為拍劇的原故，令她少了跟fans及公眾見面。

太攰忍唔住爆喊

Yumi表示近日忙於拍攝《特勤女團》外景，時間不像拍廠景般密集，所以終於有時間可以演出。她更自爆拍劇時一度「驚到喊」，她說︰「我拍完之後，忍唔住爆喊出嚟！我無乜點同人講出嚟，我無事嘅！可能我太攰，或者唔係狀態，如果我唔夠瞓會好唔開心，呢幾日終於可以充番好多電，瞓番十幾個鐘！」

問到為何會爆喊，是否與講對白或演技有關，Yumi就覺得有很多因素令她爆喊。她說︰「可能太攰同太夜，因為一到凌晨，個人就好攰，記唔到嘢，對白又入唔到腦，可能真係唔夠瞓。」提到不夠瞓會增加食量，Yumi即謂︰「係呀！希望大家唔好見到我肥啦！因為最近都成日好肚餓，隔幾個鐘就好肚餓，呢排都有做運動減壓，可能拍劇又拍得太耐，所以做啲運動同食嘢開心下！」