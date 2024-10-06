鍾柔美拍劇因太攰爆哭 唔夠瞓影響狀態靠食嘢減壓

鍾柔美(Yumi)、連詩雅(Shiga)與張進翹(Manson)今日到黃竹坑出席活動，眾人除了獻唱歌曲之外，又與現場觀眾玩遊戲。Yumi在台上載歌載舞，落力表演。昨日Yumi到銀礦灣表演，今日又有活動，她坦言有少許累，但很開心可以見到一眾fans們。她表示因為拍劇的原故，令她少了跟fans及公眾見面。
太攰忍唔住爆喊
Yumi表示近日忙於拍攝《特勤女團》外景，時間不像拍廠景般密集，所以終於有時間可以演出。她更自爆拍劇時一度「驚到喊」，她說︰「我拍完之後，忍唔住爆喊出嚟！我無乜點同人講出嚟，我無事嘅！可能我太攰，或者唔係狀態，如果我唔夠瞓會好唔開心，呢幾日終於可以充番好多電，瞓番十幾個鐘！」
問到為何會爆喊，是否與講對白或演技有關，Yumi就覺得有很多因素令她爆喊。她說︰「可能太攰同太夜，因為一到凌晨，個人就好攰，記唔到嘢，對白又入唔到腦，可能真係唔夠瞓。」提到不夠瞓會增加食量，Yumi即謂︰「係呀！希望大家唔好見到我肥啦！因為最近都成日好肚餓，隔幾個鐘就好肚餓，呢排都有做運動減壓，可能拍劇又拍得太耐，所以做啲運動同食嘢開心下！」
狂掃零食減壓
Yumi表示在家中不停找零食，可放入口的零食都被她掃清光，但因為陸續有商演，所以要戒口，不能令自己脹卜卜示人。她稱一直靠跳舞出汗，亦是她最好的減肥方法。問到《特勤女團》三位前輩張曦雯、陳瀅及羅毓儀有沒有向她請教跳舞的事宜，她表示有跟她們分享，因為她們也有教她如何處理劇本及表情，知道她們亦很努力練習，盼可以見到她們時，從旁協助她們。
提到昨日是其愛犬Cha Cha的生日，Yumi稱特別用了一些狗的零食製作成蛋糕，自己也想不到Cha Cha這麼快便7歲，而其他狗仔亦有跟Cha Cha一起分享蛋糕。