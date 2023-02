鍾欣潼(阿嬌) 早前飛到米蘭出席時裝活動,她穿上 Ferrari 2023春夏時裝系列的紅色皮裙襯上黑色鏤空高踭鞋,再以漆皮clutch及躍馬logo螺旋耳環,現身Ferrari 2023-24男女裝系列時裝show。同場更有意大利rapper Lazza、意大利女演員Carolina Crescentini一齊睇騷,而阿嬌更與Ferrari創意總監Rocco Iannone合照。阿嬌在IG發文多謝品牌邀請,留言說︰「a new journey,Thanks for having me,The show is soooo impressive。」