鍾鎮濤同范姜拍拖多年先結婚　被胡楓當面教訓「你真係唔啱」

唔少藝人近年都開設YOUTUBE頻道，就連92歲嘅修哥胡楓都搞咗個網上訪談節目《修哥萬花筒》。咪以為修哥人緣好又得高望重，訪問會「就住就住」，最新一集修哥搵鍾鎮濤做嘉賓，講起B哥哥拍拖多年先至娶女友范姜，向來出名好男人嘅修哥當堂有火。

呢集訪問本來都係胡楓同鍾鎮濤話當年兼食好西，仲大嘆紅酒。點知酒都未飲完，修哥率先發炮，成段對話B哥哥睇落相當尷尬。

修︰飲杯先，飲杯我至鬧你。

B︰鬧我？隨便啦！

修︰聽聞你認識范姜好耐？

B︰（猶豫一會）點樣耐法？識咗佢都廿幾年啦喎！

修︰認識好耐，然後先同佢求婚……其實一個咁好嘅老婆，應該好快向佢表示呀嘛！

B︰我唔得閒呀！

修︰吓？喂喂，一個賢妻良母喺你面前，你唔得閒？

B︰唔止我唔得閒，大家都唔得閒。我要還債，仲要做嘢，仲有好多大家要做嘅嘢。但係我哋個心，已經喺埋一齊……

修（插口）︰心？你冇名份喎，你唔啱。你真係唔啱