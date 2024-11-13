鍾鎮濤同范姜拍拖多年先結婚　被胡楓當面教訓「你真係唔啱」

唔少藝人近年都開設YOUTUBE頻道，就連92歲嘅修哥胡楓都搞咗個網上訪談節目《修哥萬花筒》。咪以為修哥人緣好又得高望重，訪問會「就住就住」，最新一集修哥搵鍾鎮濤做嘉賓，講起B哥哥拍拖多年先至娶女友范姜，向來出名好男人嘅修哥當堂有火。
呢集訪問本來都係胡楓同鍾鎮濤話當年兼食好西，仲大嘆紅酒。點知酒都未飲完，修哥率先發炮，成段對話B哥哥睇落相當尷尬。
修︰飲杯先，飲杯我至鬧你。
B︰鬧我？隨便啦！
修︰聽聞你認識范姜好耐？
B︰（猶豫一會）點樣耐法？識咗佢都廿幾年啦喎！
修︰認識好耐，然後先同佢求婚……其實一個咁好嘅老婆，應該好快向佢表示呀嘛！
B︰我唔得閒呀！
修︰吓？喂喂，一個賢妻良母喺你面前，你唔得閒？
B︰唔止我唔得閒，大家都唔得閒。我要還債，仲要做嘢，仲有好多大家要做嘅嘢。但係我哋個心，已經喺埋一齊……
修（插口）︰心？你冇名份喎，你唔啱。你真係唔啱
B︰就係因為唔啱，所以就算全世界都覺得我哋係一對嘅時候，我都要搞返個婚禮……所以我覺得呢樣係一直對佢唔公平。
修︰係囉，所以點解我要鬧你囉！
B︰佢都明白我。所以好多年之後……雖然已經有2個女，但係我地都要正正當當搞返個婚禮。嗰時啲仔女係花仔花女。
修︰當時你係開心嘅。好似話，佢（范姜）都等咗八年
B︰唔止呀。（修哥即刻「吓」一聲）唔止八年啦。我個女(同章小蕙所生嘅鍾嘉晴)都好大。佢湊大咗我之前嘅仔女，生咗兩個細路，所以點止八年。
修︰（嘆氣）唉，真係呀！（二人半秒沉寂）
B︰我地都結咗婚十年，好難得。
修︰好難得
B︰有啲私人嘢，唔知可以講幾多好，有時講太多人哋都未必想聽你啦，但我覺得係天賜俾我。
鍾鎮濤意圖轉話題，隨後胡楓都打圓場，並且談到B哥哥對書法嘅興趣，二人對話又變返閒話家常。
鍾鎮濤1997年同章小蕙離婚，後來承認同台灣女友范姜素貞拍拖。二人拍拖多年，阿B同范姜育有兩女鍾懿及鍾幗，到2014年鍾鎮濤同范姜素貞喺峇里島結婚。佢地嘅大女、今年20歲嘅鍾懿盡得爸爸音樂天份，更加現身B哥哥有份嘅溫拿演唱會上演出，今年6月鍾懿喺內地音樂節正式出道。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈