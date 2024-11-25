鍾雪瑩因《溏心風暴》認識手語 學做手語傳譯來自家人經歷

被陳法拉 演啞女吸引 鍾雪瑩在節目中向手語傳繹員Billy Sir學習如何以手語向聾啞人士描述賽事，當被問到何時開始接觸手語，她說︰「因為我以前好鍾意《溏心風暴》同《溏心風暴之家好月圓》。」其中《溏心風暴之家好月圓》有陳法拉扮演啞女，全劇要以手語去跟身邊人溝通。

聾人同學遭遇觸發學手語之心 她提到在大學時期，家人在教育機構參加一些課堂，有一位聾人同學，但對方的手語翻譯朋友不能常常陪他上堂，令他部份上堂內容都不明白老師在說甚麼。她因此反思香港有幾多位手語翻譯，繼而促成她去學習手語。她續指學習了手語兩年，但整個過程都是斷斷續續，加上只是初級班，所以有很多手語都不太記得。她指手語是一種語言之一，手語、動作、表情，所有東西加起來都要營造出想呈現的氣氛，令觀眾可以投入比賽。

同場加映陳法拉手語演戲︰