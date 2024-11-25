鍾雪瑩因《溏心風暴》認識手語 學做手語傳譯來自家人經歷

鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》奪金馬影后，她在片中飾演聽障人士一角，全片需要透過手語表達。近日不少人找到鍾雪瑩拍攝與手語相關的節目影片，三個月前發布的網上節目《拍住片》，以《奧運｜讓評述員被看見》為題，鍾雪瑩大談自己為何學手語的原因，而令她對手語提起興趣的竟然是無綫劇集《溏心風暴》系列。
被陳法拉演啞女吸引
鍾雪瑩在節目中向手語傳繹員Billy Sir學習如何以手語向聾啞人士描述賽事，當被問到何時開始接觸手語，她說︰「因為我以前好鍾意《溏心風暴》同《溏心風暴之家好月圓》。」其中《溏心風暴之家好月圓》有陳法拉扮演啞女，全劇要以手語去跟身邊人溝通。
聾人同學遭遇觸發學手語之心
她提到在大學時期，家人在教育機構參加一些課堂，有一位聾人同學，但對方的手語翻譯朋友不能常常陪他上堂，令他部份上堂內容都不明白老師在說甚麼。她因此反思香港有幾多位手語翻譯，繼而促成她去學習手語。她續指學習了手語兩年，但整個過程都是斷斷續續，加上只是初級班，所以有很多手語都不太記得。她指手語是一種語言之一，手語、動作、表情，所有東西加起來都要營造出想呈現的氣氛，令觀眾可以投入比賽。
擔任手語主持
另外，港台早在2021年播出的《手語隨想曲．遊學篇》，製作團隊於一眾候選人當中選出6位懂得手語的主持人，肩負起推廣手語的重大使命，6位主持有從事手語導師、聾人導演、教師、學生、演員，鍾雪瑩便是演員代表之一，她在節目中長期用手語溝通。