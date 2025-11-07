鐵血戰士蠻荒廝殺專訪｜艾麗芬寧讚角色破格 迪米特里烏斯易容演主角難度高 (有片)

丹卓登堡（Dan Trachtenberg）執導的新片《鐵血戰士：蠻荒廝殺》（Predator：Badlands），屬《鐵血戰士》（Predator）系列第七部電影，由艾麗芬寧（Elle Fanning）與新星迪米特里烏斯科羅馬坦吉（Dimitrius Schuster-Koloamatangi）主演。 今次片中的年輕鐵血戰士Dek來自尤察族（Yautja族），一直希望得到父親的尊重，展開宇宙級生死獵殺任務。途中Dek遇上艾麗芬寧飾演的神秘合成人Thia，並互相幫助去展開驚險旅程。曾為《阿凡達》（Avatar）創作「Na'vi」語言的Britton Watkins也為這部電影創作了尤察族語言，更解釋創作一個新語言是來自故事的背景和故事。本周《am730》獲邀到洛杉磯比華利山的Maybourne酒店跟艾麗芬寧和迪米特里烏斯作獨家專訪。

挑戰學習原創語言 導演Dan在片中用上VFX和特技化裝，但觀眾們也可看到Dek的眼神，十分逼真，迪米特里烏斯科羅馬坦吉提到：「在拍攝一些動作場面時，我整個人都穿上特製的義肢戲服，但面具是打開的，所以能捕捉到我的表情，在後期製作時則利用電腦捕捉技術和VFX，所以Dek看上來十分之有感情和真實的感覺。有一些動作場面是我孭起Thia探索路程，我和艾麗芬寧也一起穿上套具和揹着對方拍攝，是有些困難，但艾麗對我十分之鼓勵，大家拍得很開心。」