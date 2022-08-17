鐵血戰士：狩獵追擊｜析解武力裝備 全攻略致敬彩蛋對白

《鐵血戰士：狩獵追擊》於本月初在Disney+上架，旋即引來網上熱論，在影評網站Rotten Tomatoes獲92%新鮮度，被譽為更被譽為「歷來最出色的《鐵血戰士》」。由動作巨星阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)主演的《鐵血戰士》(Predator)於1987年上映，當年票房大收成科幻經典，但其後的系列作品水準參差。今年適逢35周年，由《末世街10號》導演丹卓登堡(Dan Trachtenberg)執導的《鐵血戰士：狩獵追擊》以作為前傳，帶觀眾回到300年前鐵血戰士初現地球時，Yautja種族以殺戮為榮譽的天性，逐步向人類發起狩獵行動，要了入侵地球的初代鐵血戰士，當然要從武力及裝備開始。

防禦面罩：穿透 偵測 高度進化的鐵血戰士靠戴上高科技面罩，分辨一切事物的温度，即使你匿藏於任何物件的後方，也可偵測你的位置！而且面罩具有放大圖像功能，更能馬上分析畫面，偵測環境狀況，並設有紅外線瞄準器，通過自動追踪功能，即使獵物走到天涯海角，箭矛亦能把獵物擊倒！ 隱形功能：攻其不備 鐵血戰士能夠於敵人面前完美隱身，失驚無神走到獵物毫無防備的身後！就像在《鐵血戰士：狩獵追擊》中，本來在與主角哥哥對戰中處於下風，便馬上使出隱形戰術，從背後給予致命一擊！

刀片網發射器： 絞碎貫穿 在電影中鐵血戰士首次遇上數十個持火槍的人類，馬上使用「刀片網發射器」，發出一個巨型金屬網，巨大的衝擊力可迅速捕捉並使獵物倒下，瞬間令部分敵人失去活動力，當網住獵物後，金屬網會自動收縮，直到絞碎貫穿獵物為止，非常殘爆。 飛鏢炸彈：大範圍擊殺 電影中鐵血戰士在一場與人類大型的對決中，在最後因為感到雙方之間實力懸殊，便按動手腕電腦發動飛鏢炸彈，飛到敵人附近隨時爆破，大規模擊倒敵方，屬於強力且極大範圍的武器！