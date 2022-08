鐵血戰士：狩獵追擊｜析解武力裝備 全攻略致敬彩蛋對白

電影彩蛋向《鐵血戰士》致敬

《狩獵追擊》作為前傳電影,當然暗藏不少致敬彩蛋,包括女主角在最後所獲得的火槍及對白「Take It」,與《鐵血戰士2》中,鐵血戰士送贈人類火槍一幕相同。此外,《鐵血戰士:狩獵追擊》另一對白「If it bleeds, we can kill it.」也是跟阿諾舒華辛力加在《鐵血戰士》的經典對白相同等,影迷必定能看得過癮!