開心無敵獎門人｜志偉確診缺席 蘭茜頂替做獎門人大嗌打和

早前曾志偉因為確診，未能出席最新一集的《獎門人》錄影，於是由蘭茜擔任「一次性用完即棄獎門人」，聯同「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、吳嘉儀、程浩駿擔任主持，是集嘉賓分別是「Super Family」的文頌嫻、梁靖琪、鍾麗淇、周家蔚及湯盈盈，以及「Super Enemy」的方力申、吳家樂、黃建東、鄭俊弘及何遠東。 由於今集的嘉賓「Super Family」與志偉非常相熟，有不少網民指若志偉在場，相信氣氛會更好。至於，擔任「限定獎門人」的蘭茜雖然久未亮相幕前，但表現非常稱職兼積極，頻頻以元祖獎門人曾志偉腔大嗌「打和」，非常過癮。

梁靖琪玩開口中勁黑仔 是集首度重現的經典遊戲分別為「開心無敵夾死你」及「開心無敵開口中」，兩個遊戲均笑料百出。在「開心無敵夾死你」環節，何遠東和吳家樂分別抽中以屁股和面接麵包，家樂仔諗都冇諗直接以面質向阿東屁股，非常玩得。「開心無敵開口中」同樣爆笑，打頭陣的Toby原來是地獄黑仔王，一開口就講中指定數字，在場所有人均嚇到呆晒，最後Toby硬食「忌廉洗禮」搞到面目全非。