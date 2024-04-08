開心鬼｜傅明憲孖李麗珍袁潔瑩重聚賀40周年 黃百鳴指市道差因欠缺大製作(有片)

《開心鬼》系列喜劇電影是不少香港人的共同回憶，捧紅了開心少女組包括袁潔瑩、羅美薇、陳加玲、李麗珍、羅明珠、柏安妮的成員。原來1984年的今日(4月8日)是電影的開鏡大日子，適逢今日亦是男主角黃百鳴的生日，他與當年首執導演筒的高志森舉行40周年重映活動，邀請400位台前幕後的朋友重聚睇戲，近年較少現身於公開活動的袁潔瑩聯同李麗珍和傅明憲等亦有出席，多位圈中好友葉子楣、陳曼娜、關寶慧和黃錦燊等亦前來道賀。

沒打算 重拍《開心鬼》 黃百鳴受訪時表示，「眨眼就40年，好開心見到好多老朋友，有時都會聚會，如袁潔瑩都經常見面，有太多難忘片段講完，40年後仍係好朋友，大家都咁年輕，冇乜變。」至至會否重拍經典？他半說笑，「唔會喇！因為再搵唔到另一個咁靚仔嘅做開心鬼！」他形容《開心鬼》對演藝生涯有重大意義，對演藝事業影響深遠：「呢套係我第一次做男主角嘅電影！之前大部分都係做幕後編劇、監製，有時客串演出。(當年受麥嘉、石天影響踏出幕前？）因為嗰時我哋好需要演員，所以幾個老闆陸續都自己做埋演員，因為演員好貴嘛，諗下諗下不如自己都做埋啦！」

睇好電影市道 談到今年市道差，黃百鳴自有見解，「市道因為疫情過後係差啲，疫情期間唔敢開大片，但疫情過後大家信心返嚟！都陸續籌備有製作水準嘅戲！所以我睇好將來的電影市道！(距離正常水平幾遠？)而家仲差好多！不過慢慢會好返！」