開播！情景喜劇｜張振朗含淚自爆跑龍套辛酸史 王祖藍疑藉台詞訴心聲：做了TVB的高層，工資也不高

內地綜藝節目《開播！情景喜劇》正在熱播中，除咗有一班內地演員參與之外，王祖藍亦率領李子雄、王浩信、高海寧及張振朗北上交流，組成「無限訓練班」喺節目中大演處境喜劇，講述演員喺TVB出道嘅辛酸史，可惜佢哋以23分不敵獲得26分嘅「瀋陽這一家」，未能直接晉級，只能進入待定席。

「無限訓練班」戲中各人都係由跑龍套開始做起，甚至被導演責罵，講出演員喺TVB出道嘅辛酸史。另外，王祖藍喺劇中更與周潤發隔空對戲，其中疑似藉台詞訴心聲話：「雖然我做了TVB的高層，工資也不高的！」又說：「我的錢，也不是大風刮來的！我靠著扮葫蘆娃，一步一步做到TVB高層，有一大家人要養」。佢哋喺短劇中落力演出，除咗大講普通話對白之外，短劇仲有爆破動作、騷肌肉、及大膽又創新嘅情節。

王浩信努力操肌

表演完結後，王浩信就表示喺第二場佢有一個騷腹肌鏡頭，所以喺隔離期間就努力操肌，仲連續食咗40日沙律，希望每一場戲嘅細節都可以盡最大嘅努力去表達出來。王祖藍亦提到張振朗喺綵排期間意外受傷，忍住痛完成排練及表演。張振朗就話雖然好辛苦，不過佢哋好熱愛呢份工作。

之後，張振朗更自爆當跑龍套期間嘅辛酸史，期間仲講到眼濕濕，指自己喺訓練班實習時，有一次工作到凌晨4點幾，然後有一個助導打電話比佢，話有一個角色想佢七點過去演，滿心歡喜嘅佢就問助導係咩角色，不過對方就答佢係一個替身角色，佢二話不說就答應話：「好，沒問題」。

王祖藍隊未能晉級

雖然「無限訓練班」最終以23分不敵獲得26分嘅「瀋陽這一家」，未能直接晉級，只能進入待定席，不過唔少網民都戥佢哋唔抵，大讚佢哋演出精彩又感動、及認為節目不公，例如「無限訓練班真的好，電視機前面的觀眾才是真的觀眾，評分評審都不能代表大眾」、「這節目有黑幕，特别是那個什麼沙溢給的是友情分」、「我看了很感動，可惜了」、「這麼優秀的作品為什麼所謂的『專家』跟評委給了這麼不公平的分，是因為為了捧小瀋陽嗎？我真不覺得瀋陽這一家好在那裡？是因為大俗嗎？」、「這節目整個塌掉了，觀眾喜歡的舉不播，不喜歡的舉播，要這些有什麼用」、「所謂的專家眼光狹窄」、「你們的劇是開播到現在最好最有創意的劇！真的超棒！評委除了李成儒老師其他人都很虛偽」、「内定的太明顯了 有必要麼 有一說一 小瀋陽的看完就沒笑出來 tvb的那場是真的好看 唉」及「今天無限訓練班這組更棒！加油！」等等。

原文刊登於 Yahoo電影LOL，am730獲授權轉載