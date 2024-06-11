關智斌喜獲fans不同形式應援 自覺追上時代︰我嗰陣冇乜呢啲嘢

關智斌早前到婚展表演，吸引過百fans到場支持。

關智斌（Kenny）日前為「香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展2024」擔任表演嘉賓，並唱出《總有一站愛上你》及《勇氣情歌》兩首歌，過百名fans到場支持。

剛於內地完成六站巡迴演唱會《關智斌時光機巡迴音樂會》的Kenny表示，很久未有在香港演出，這次看到這麼多fans來支持，他說幸好fans沒有忘記他，「同埋見到好多fans 佢哋抱住自己個女、或者自己個仔過嚟，即係覺得有啲時間飛逝嘅感覺。」