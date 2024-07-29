關曜儁兩年抱兩宣布B仔出世 盼囝囝將來與江旻憓同封世界冠軍

TVB藝人關曜儁(Leo)去年迎娶圈外女友楊韻璇(Twinkle)，並誕下寶貝女關凱妃，昨日關曜儁又再報喜，宣布愛妻已順利產子，兩年抱兩，湊成個「好」字！

30歲的關曜儁當年是肥仔一名，他曾於張家輝主演電影《魔警》中擔任替身，經積極健身成為「大隻仔」，2015年考入第28期藝員訓練班後參演多套人氣劇，當中以2021年劇集《陀槍師姐2021》的「Hang基」一角成功上位，去年更開設有份投資的健身室。前日，關曜儁在IG公布喜訊，並表示︰「辛苦太太了，上天賜咗一個好字畀我哋！」關曜儁分享與初生兒子及太太的合照，而他亦向傳媒表示囝囝出世亦相當Amazing，透露當晚11時許才收工回家，而BB床亦於同日送上及剛砌好，原本打算與太太於凌晨3時後一起觀看劍擊選手江旻憓的比賽，但到凌晨1時許，太太突然陣痛及「見紅」，他們立即趕往醫院，太太甚至來不及接受無痛分娩的處理就要進入產房，他又指太太非常怕痛，關曜儁在緊要關頭只能緊握太太的手，給予她最大的支持和安慰。最終，關曜儁太太順利誕下2.68公斤的兒子Torres，跟爸爸一屬獅子座，他亦對母子平安大感欣慰及驕傲，關曜儁亦於社交網大讚媽媽的偉大。由於囝囝出世時，正是江旻憓得到奧運金牌的時候，他憶起當時：「我就喺產房見證住我老婆攞金牌。」更心想兒子將來亦可能是世界冠軍。