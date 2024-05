最近hit爆網絡的神曲《晚安大小姐》,在網上掀起「#晚安大小姐DanceChallenge」不少韓星都模仿這首《晚安大小姐》。MV現時已有超過500萬人數觀看。這首洗腦歌以韓、日、英三種語言組合而成,MV會以不睡覺的大小姐的第一身視角拍攝,因為大小姐不願睡覺,兩名日本執事於是用手阻止大小姐再看電話並說出「呀咧呀咧(意思是真是的)」、「it's time to go to bed」、「無法阻止的大小姐」、「現在還不睡覺,就一起跳舞吧!」繼而大跳魔性舞蹈。