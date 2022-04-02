阮小儀客串Edan新歌MV演血新娘 Stanley留言反擊：Who is pk now

MIRROR成員呂爵安(Edan)日前推出首支跳唱新歌《Elevator》，並請來「正印」阮小儀客串MV，飾演一位身上染滿血的新娘。MV播出後，小儀在社交網分享了多張拍攝MV時的花絮照，並留言表示興奮，多謝Edan的邀請。

阮小儀寫道︰「多謝你(Edan)嘅邀請﹗等我可以一齊參與呢個MV一齊入𨋢，一齊Elevator Elevator~ 你同我講，我要飾演一個身上染滿血嘅新娘，正啊！好黐筋啊，啱我！(唔好問我用斧頭劈咗邊個！我都唔知，總之係一個劈冧咗某人然後好驚青要着草搭𨋢走佬嘅新娘咁啦！我唔係飾演鬼新娘呀，生勾勾㗎我！)太耐冇演戲，所以好開心開心，我真係幾鍾意做戲㗎﹗仲要係Edan MV喎，超興奮！很開心嘅一次演出，少少啫，但已經可以記足一世！Yeah~」Edan 即冧爆留言：「正印」再加上一個心心符號。