阮小儀自問唔夠料挑戰Do姐 投訴森美偏心Young girl：已過更年期收晒火

小儀受訪時表示，仍未完全習慣「自由身」的生活，離職半個月仍不時與商台同事見面，每日都有大大小小的工作，沒有想像中慢活，為了照顧愛犬，如舊每朝7時半準時起床，沒時間相約朋友飲茶食飯，將於本月23日迎來55歲生日的她自爆，正日都有工作接洽，但已遭她拒絕，想這天留給自己享受生活，不過她笑言有錢沒理由不賺，「我生日前3日都做開心嘢，一早mark咗，(使唔使落場避波？)我願意硬食。」相信小儀所說的是MIRROR七周年fans meet主持。

密密有工作，問到父母可感放心？她表示，「其實離開電台後，有約過佢地飲茶，阿媽同老竇真係好生性，同我講話：『得啦你忙咗先，之後慢慢飲茶都冇問題！』我估佢地心諗，忙完呢個月，下個月冇人搵，因為突然好似多咗人記得我個名，多咗客戶邀請，我真心覺得『父母孝順，女兒謹表安慰』。」她笑言，雖然結束電台節目，但亦能與森美以不同形式合作，日前兩人就拍住上做主持，「我地冇反面，或者永遠唔見，有機會梗係接啦。真係永遠分唔到，該煨！」問到是否賺多咗時，小儀坦言，「多咗工作固然賺多咗，係開心嘅，但同時我又諗可能12月就無，可能裸辭生活正式開始。」問到可有計劃去旅行時，小儀自言想去睇極光，今年似乎太倉卒，「考慮狗仔嘅身體，爸爸媽媽要keep住身體好，才可以去長啲嘅旅行。」談到可想有男旅伴同遊，身為爵屎的她忽發奇想，希望有機會與Edan一起拍旅遊節目。」

談到森美與阿正和Elsie合作的節目《Bad Girl大過佬》，小儀自言也收聽，「我為森美辛苦，因為兩個妹轉數好快，應對好爽最初森美都擔心自己能否handle，尤其許多年輕人嘅玩意、話題，但佢係好八掛嘅人，所以都接到咀，暫時都仲起森美手摛住佢哋，希望阿正同Elsie可以摛住森美嚟打，變成《Bad Girl摛過佬》。」小儀又大爆阿正和Elsie都認為森美沒想像中嚴厲，她投訴：「年齡歧視，我地樣貌差唔多，原來永遠男人都係鍾意Young，永遠young係有著數，偏心。」對於梁嘉琪自爆得知《森美小儀》停播起，對著森美爆喊，直指森美是嚴重，小儀指嘉琪演戲出身，為人較感性，爆喊亦正常，「森美當年真係好嚴厲，應該咁講，森美都已過咗更年期，收晒火，冇咁惡，佢以前真係好緊張事業，而家嘅佢搵夠，所以放鬆咗，平易近人咗好多。」

談到個人頻道的發展方向，小儀強調沒有甚麼計劃，「好老實Logo同banner預先己之做到，但一直未諗到做咩，直至有fans剪咗我條farewell片，無理由12月或出年先推出，嘥咗佢啲心思，所以先出咗呢條片，然後讓我發現好多人支持自己，如果可以攞獎，要攞符碌marketing獎。」問到可想效法Do姐的節目時，她坦言，「佢嘅訪問對象全部星級、又靚仔、同埋國際級，自問真係未做到呢個級數，但係可以搵同我一齊嘻嘻哈哈嘅朋友一齊做。好老實講我真係未有計劃。喺我人生裡面，如果有啲好認真嘅計劃，反而實現唔到，反而係符符碌碌，突然有機遇，先做到好結果，無心插柳就做到。」她以當年考DJ為例，正式排隊考不到，反而進入廣告部後，受邀做正式DJ，「喺我能力裡面做到，已經好滿意，絕對滿足同感恩。」她強調無意轉做YouTuber，即使有KOL賺得1.3億買豪宅，她笑言屋太大難打掃，反而最吸引是可以買多幾隻狗。