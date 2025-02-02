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娛樂
2025-02-02 20:00:00

阮民安自爆當年被迫同阿叻拜年 提點保錡被窒：50步笑百步

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保錡大年初一上載到阿叻家拜年的合照，惹來一片負評。

保錡大年初一上載到阿叻家拜年的合照，惹來一片負評。

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己移民英國的前男團E-Kids成員阮民安(Tommy)，前日出帖大談另一男團ERROR成員吳保錡，大年初一去陳百祥(阿叻)家拜年，並穿上「金裝明星足球隊」的球衣與對方合照，疑令ERROR的fans掀退團潮。

Tommy先上載保錡與柳俊江的合照，並寫道：「成龍打保錡2之人人打保錡？今晚想寫少少。作為人生入面都犯過唔少錯誤嘅我嚟講，邊有資格『教訓』人，所以如其話係『教訓 』，不如用『提點』會貼切啲……關於陳伯祥呢個人，我係可以俾啲意見的，我細細個都(被迫)成日去佢屋企拜年……」

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阮民安文中宗提點保錡，卻被網民窒「50步笑百步」。 阮民安上載保錡與柳俊江的合照，指阿叻與2019年7月21日的白衣人認識，他與阿叻合照如何對得住當日被打到頭破血流的柳俊江。 Tommy苦口婆心勸保錡，如果真係鍾意踢波唔使入明星足球隊。

Tommy又苦口婆心勸保錡，「有啲野，唔好亂做，有啲生物，唔好亂痴，根本唔需要痴，因為呢啲動作會令一直支持你嘅人，一直想你好嘅人好失望。好！講完！好自為之，共勉之。#如果真係鍾意踢波唔使入明星足球隊架 #如果鍾意北上尋歡另計 #我又係細細個就知架啦。」

對於Tommy的勸說，網民紛紛留言：「提點？你用分享好了，你都唔係咩好嘢」、「其實你係想提醒佢定想整死佢？提醒佢就pm 佢啦，而家開曬post 黎公審佢，搶鏡唔係咁搶既」、「驚無人記得你又要出嚟刷存在感？」、「50步笑百步」、「失望到極點，真係以後唔好比我再見到呢個人」、「佢嘅行為同你俾人影到去太興食嘢一樣，你哋不遑多讓」，從反應兩極的留言中，似乎網民對Tommy與保錡的行為，都頗有意見。

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