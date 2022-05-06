阮民安還押三個月 太太Eva攜兩子移居英國︰這一程飛機沒退路

歌手阮民安（Tommy）今年2月被警方國安處拘捕，控以一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，案件上月再度提堂時，控方指警方在案件押後期間一直進行調查，而最新的進展是有機會加控欺詐性質的控罪，並押後至5月25日再審。阮民安還押至今三個月，其太太張倚雯（Eva）月前原來已帶兩子離港，上月(29日) 她亦有在IG打卡顯示身處在英國。

Eva昨天在社交平台撰長文，並透露這次離開是沒有任何退路：「其實一直也想跟朋友們說聲抱歉….老實說我的離開是有點突然，基本上當時沒有幾個朋友知道我已離開，很抱歉都沒有跟你們好好食個飯、道個別……以往工作關係也習慣了到周圍飛，起初以為抱住去工幹的心情離開，感覺會好一點，但很快就會發現…原來這一程飛機是沒有任何退路，只能頭也不回的往前走，真的是非常難受…. 我就這樣在沒有時間猶豫、沒有後悔的餘地、在完全沒有準備好的情況下離開了香港。」

她續指：「對誰來說，要選擇到外地重新開始都不會是容易的事。我本來是一個特別需要人照顧的人，也很害怕孤獨，但現在帶著兩個孩子去到一個陌生的地方，為了基本生活，在別無選擇的情況下只可以走出自己的舒適圈，努力去嘗試習慣所有的不安，一步一腳印的踏出去。因為我知道比孤獨更可怕的，是沒有重新開始的勇氣….」讀時裝設計出自的Eva更表示由零開始，開設了網上時裝店，並特別感恩身邊與她同行的人，最後更表示要咬實牙根，不能畏懼一切重來，不少網民都紛紛留言為她打氣。