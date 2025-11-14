阮浩棕孖何沛珈情侶檔做MC 跟汪明荃拍節目要早過阿姐起身

阮浩棕與何沛珈聯同6間電子傳媒代表到電視城出席《同心‧投票‧創未來大匯演》記者會。二人將於12月6日的大匯演擔任司儀。問到公司是否特登安排他們情侶檔現身，二人十分有默契表示主角是立法會換界選舉，他們會努力表現最好。 阮浩棕自認是司儀初哥，他表示雖然昔日有主持兒童節目，自問有一定基本工，加上早前有拍住麥美恩為節目巡禮做司儀，自己亦有把握機會向她學習。問到何沛珈有沒有過定幾招予緋聞男友，她謙稱當日有很多前輩在場，所以自己會向多位前輩學習。

問到會否擔心做司儀的表現被批評，何沛珈說：「如果到時有網民批評，都係一件好事，亦都代表好多人關注呢個活動。」阮浩棕則謂：「如果有網民嘅批評，亦都可以代表着自己進步空間。」談到早前在節目巡禮擔任司儀，表現不俗，他表示準備了三四日，覺得最重要搵到自己的定位，以及明白活動的重點。何沛珈坦言準備功夫一定要做足，只要功課做足，遇到任何突發的時候，也可以隨時執生。 她稱看到他們當日送機的訪問，明白點解阿姐會如此喜歡羅家英，因為家英哥是非常幽默。阮浩棕：「我哋成日以為係家英哥好幸福，其實阿姐仲幸福，因為佢望住家英哥嘅眼神係好唔同。」

阮浩棕早前陪汪明荃拍旅遊節目，他坦然非常難忘及難得，「真係好榮幸，因為呢一個係阿姐嘅第一個旅遊節目，喺阿姐身上學到點樣喺呢一行歷久不衰，同埋明白點解阿姐係阿姐，佢嗰種專業態度真係好影響到我哋，係好難得嘅學習機會。」汪明荃出名準時，到他有沒有比阿姐更早到，他說：「一定要！準時係必須！呢一個係藝德，係藝人必須做到嘅美德嚟嘅，阿姐真係好嚴謹，佢對每一樣嘢嘅規矩都捉得好緊，只要你做好自己，係完全冇問題嘅。我同阿姐成個相處都好開心同埋舒服。」 他有提到阿姐跟家英哥現身處不丹，相信她現在玩得更開心，何沛珈聞言：「阿姐update得密咗，之前啲合照係開心嘅，但係而家每一張相都係好甜蜜，令到我每一張相都忍唔住心心到。」