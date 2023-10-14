熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-14 15:12:16

阿儀寶玉決裂 薛影儀談今後發展目標：我第時想做主播

分享：
「亞視一姐」薛影儀因好姊妹黃榕與公司鬧不和。

「亞視一姐」薛影儀因好姊妹黃榕與公司鬧不和。

有「亞視一姐」之稱的阿儀（薛影儀），被指作反跟所屬公司亞洲心動娛樂（AMM），目前遭無限期雪藏，正當大家關心阿儀去向之際，其經理人林寶玉卻先行一步，在社交網宣布離開AMM，雖然未有提及原因，但網民猜測今次離巢是跟阿儀決裂有關。

Ad Block
阿儀與經理人林寶玉脾決裂。

阿儀與經理人林寶玉脾決裂。

阿儀早前在IG 爆粗力數經理人林寶玉脾氣差，又爆料指被寶玉安排出席有背景人士的生日會。今日，阿儀貼文寫道：「我都已經講咗好多次，我係冇經常缺席，我只係一時時遲到，我舊年在ATV合約嗰陣時，佢有時叫我拍嘢，我都冇推工啦！呢一年有兩次缺席，我舊年去唔到新加坡，我之前預早通知咗，我4月9號點解缺席，我之前預早通知咗，我嗰次有事嚟唔到，公司又唔可以改期，我6月份嗰陣去完大陸，寶玉又叫我返嚟拍少少嘢，嗰日返嚟香港太夜，同埋又要帶兩套衫又麻煩，我都同佢講咗我嗰日未必嚟到，佢又唔可以改期。」阿儀再一次解釋推Job原因，又N次維護好姊妹黃榕，指對方一直沒有帶壞她、阿儀自言沒有遭黃榕利用，又說：「佢好人過寶玉，阿榕有時有活動通知我，有免費嘢揾我，而寶玉佢有活動唔會通知我，上次亞視有個台慶，有個選美活動，博覽館有活動，佢都冇通知我啦！」

雖然寶玉近日受訪稱與阿儀仍有互Send訊息，表示「再見亦是朋友」，但阿儀卻否認雙方有聯絡。阿儀跟AMM尚有約在身，她今日還自爆今後發展目標，並稱：「我第時想做主播，拍嘢。其實高層同事暫停我工作，因為我講粗口鬧寶玉，佢就嬲左我！」

林寶玉比阿儀先行一步，宣布離開AMM。 阿儀解釋推Job原因，又一次維護好姊妹黃榕。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受