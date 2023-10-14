阿儀寶玉決裂 薛影儀談今後發展目標：我第時想做主播

有「亞視一姐」之稱的阿儀（薛影儀），被指作反跟所屬公司亞洲心動娛樂（AMM），目前遭無限期雪藏，正當大家關心阿儀去向之際，其經理人林寶玉卻先行一步，在社交網宣布離開AMM，雖然未有提及原因，但網民猜測今次離巢是跟阿儀決裂有關。

阿儀早前在IG 爆粗力數經理人林寶玉脾氣差，又爆料指被寶玉安排出席有背景人士的生日會。今日，阿儀貼文寫道：「我都已經講咗好多次，我係冇經常缺席，我只係一時時遲到，我舊年在ATV合約嗰陣時，佢有時叫我拍嘢，我都冇推工啦！呢一年有兩次缺席，我舊年去唔到新加坡，我之前預早通知咗，我4月9號點解缺席，我之前預早通知咗，我嗰次有事嚟唔到，公司又唔可以改期，我6月份嗰陣去完大陸，寶玉又叫我返嚟拍少少嘢，嗰日返嚟香港太夜，同埋又要帶兩套衫又麻煩，我都同佢講咗我嗰日未必嚟到，佢又唔可以改期。」阿儀再一次解釋推Job原因，又N次維護好姊妹黃榕，指對方一直沒有帶壞她、阿儀自言沒有遭黃榕利用，又說：「佢好人過寶玉，阿榕有時有活動通知我，有免費嘢揾我，而寶玉佢有活動唔會通知我，上次亞視有個台慶，有個選美活動，博覽館有活動，佢都冇通知我啦！」

雖然寶玉近日受訪稱與阿儀仍有互Send訊息，表示「再見亦是朋友」，但阿儀卻否認雙方有聯絡。阿儀跟AMM尚有約在身，她今日還自爆今後發展目標，並稱：「我第時想做主播，拍嘢。其實高層同事暫停我工作，因為我講粗口鬧寶玉，佢就嬲左我！」