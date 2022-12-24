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娛樂
2022-12-24 10:42:38

阿凡達2｜全球收破6億美元 占士金馬倫解構奇幻世界背後製作

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阿凡達2｜全球收破6億美元 占士金馬倫解構奇幻世界背後製作

級金像導演占士金馬倫解構《阿凡達：水之道》奇幻世界背後製作。

《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water)票房一枝獨秀，各地均大收旺場，本周三全球總票房已破6億美元(46.8億港元)，料聖誕及元旦過後，《阿凡達：水之道》的票房仍會繼續攀升。香港方面，上映10天昨日累積票房已收破5000萬港元。

 

香港方面，上映10天昨日累積票房已收破5000萬港元。

香港上映10天昨日累積票房已收破5000萬港元。

《阿凡達：水之道》由殿堂級金像導演占士金馬倫(James Cameron)打造出神級CG特技，帶領影迷重返潘多拉(Pandora)星球，在導演占士金馬倫眼中最重要的是面部表情，他說：「演員們為電影創造讓人刻骨銘心的時刻，而我們的首要任務是將演員的動作、眼神，以至任何一個細緻表情所帶出的情感，在加上特技後仍能完整呈現在觀眾眼前。」監製Jon Landau亦指：「我們透過CG，將演員實體演出的100% 全數幻變至特技世界之中。」運用種種前所未見的CG特效拍攝技術，製作團隊創造了一個水陸並重的潘多拉 (Pandora) 星球。除搭建一個120呎長、60呎闊、30呎深、容量達25萬加侖的超巨型水缸拍攝水世界，將海浪拍岸、演員在浪濤洶湧中的掙扎、各式奇幻生物與海水的互動通通仿製之外，陸上畫面同樣使用嶄新科技拍攝，摒棄綠幕，以特效將演員的一切動態直接捕捉。

Jake一家的養女Kiri由薛歌妮韋花驚喜演出。

Jake一家的養女Kiri由73歲薛歌妮韋花驚喜演出。

在導演占士金馬倫眼中最重要的是演員們面部表情。

在導演占士金馬倫眼中最重要的是演員們面部表情。

《阿凡達：水之道》運用種種前所未見的CG特效拍攝技術。

《阿凡達：水之道》運用種種前所未見的CG特效拍攝技術。

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