阿凡達2｜全球收破6億美元 占士金馬倫解構奇幻世界背後製作

《阿凡達：水之道》由殿堂級金像導演占士金馬倫(James Cameron)打造出神級CG特技，帶領影迷重返潘多拉(Pandora)星球，在導演占士金馬倫眼中最重要的是面部表情，他說：「演員們為電影創造讓人刻骨銘心的時刻，而我們的首要任務是將演員的動作、眼神，以至任何一個細緻表情所帶出的情感，在加上特技後仍能完整呈現在觀眾眼前。」監製Jon Landau亦指：「我們透過CG，將演員實體演出的100% 全數幻變至特技世界之中。」運用種種前所未見的CG特效拍攝技術，製作團隊創造了一個水陸並重的潘多拉 (Pandora) 星球。除搭建一個120呎長、60呎闊、30呎深、容量達25萬加侖的超巨型水缸拍攝水世界，將海浪拍岸、演員在浪濤洶湧中的掙扎、各式奇幻生物與海水的互動通通仿製之外，陸上畫面同樣使用嶄新科技拍攝，摒棄綠幕，以特效將演員的一切動態直接捕捉。