阿凡達2｜全球收破6億美元 占士金馬倫解構奇幻世界背後製作

《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)票房一枝獨秀,各地均大收旺場,本周三全球總票房已破6億美元(46.8億港元),料聖誕及元旦過後,《阿凡達:水之道》的票房仍會繼續攀升。香港方面,上映10天昨日累積票房已收破5000萬港元。