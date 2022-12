阿凡達2｜《阿凡達：水之道》海底世界震撼眼球 占士金馬倫率原班人馬與琦溫斯莉炮製七大看點

被譽為劃時代神作的《阿凡達》(Avatar),2009年上映至今,以逾29.2億美元(約227.7億港元)穩坐全球影史上最高票房電影之位,戲迷苦候13年,終等到續作《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)上映,今集賣點是潘多拉(Pandora)星球的海底世界,自編自導的占士金馬倫(James Cameron)以頂尖特技,再次為觀眾帶來奇幻浩瀚的視覺震撼,並已完成4部續集的拍攝。電影在美國預售票房收3,800萬美元(約2.96億港元),比今年賣座片《壯志凌雲:獨行俠》超出一倍,此片搶先美國昨晚(14日)在香港上映,至少有七大看點值得留意,識睇必睇IMAX 3D版。