阿凡達2｜《阿凡達：水之道》海底世界震撼眼球 占士金馬倫率原班人馬與琦溫斯莉炮製七大看點

今集的積舒利已是一家四口之主。(《阿凡達：水之道》劇照)

被譽為劃時代神作的《阿凡達》(Avatar)，2009年上映至今，以逾29.2億美元(約227.7億港元)穩坐全球影史上最高票房電影之位，戲迷苦候13年，終等到續作《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water)上映，今集賣點是潘多拉(Pandora)星球的海底世界，自編自導的占士金馬倫(James Cameron)以頂尖特技，再次為觀眾帶來奇幻浩瀚的視覺震撼，並已完成4部續集的拍攝。電影在美國預售票房收3,800萬美元(約2.96億港元)，比今年賣座片《壯志凌雲：獨行俠》超出一倍，此片搶先美國昨晚(14日)在香港上映，至少有七大看點值得留意，識睇必睇IMAX 3D版。

麥格拿族與海洋生物為伴，今集的水世界有多種奇幻生物，包括仿如鯨魚長達300呎的tulkun(塔鯨)、像魔鬼魚又擁有蛇頸龍蜥蜴長頸和前翼的哺乳類生物伊路（ilu）、雙翼有黑、橙色圖案的兩棲飛魚skimwing，蔚為奇觀。海洋生物之間、與族人的互動，細膩動人。對應 歐瑪提卡雅族族 的靈樹(Tree of Souls)，麥格拿族族也代表他們精神的大樹，這棵在水底的大樹有紫紅色、發光的卷鬚和窄長葉子，猶如形態奇特的海藻。

今集首度以嶄新技術在水底進行「表演捕捉」(Performance Capture)，攝影師、燈光師和演員均要閉氣拍攝，以免呼出的水泡擾亂電腦系統。一眾演員在拍攝前必須學習自由潛水(Free Diving)，而琦溫斯莉更獲占士金馬倫點名大讚，「她能夠做到靜態閉氣7分20秒！我玩了自由潛水50年，閉氣最長紀錄也只是5分半鐘！」她不但贏了導演，更打破湯告魯斯在《職業特工隊：叛逆帝國》的6分鐘紀錄。

阿凡達2｜ 金像特效班底 全新「表情捕捉」

今集沿用上集的金像視覺特效班底Joe Letteri和Richard Baneham，前者曾憑《阿凡達》、《魔戒》系列 (Lord of the Rings)、《金剛》(King Kong)四奪金像獎最佳視覺特效。為了捕捉演員的細緻表情、面部肌肉動作，以至眼睛的轉動，團隊花了5年研發全新特效軟件和技術，以最先進虛擬攝影機和全新「面部表情捕捉」(Image-based Facial Performance Capture) 技術拍攝。整個水底「表演捕捉」拍攝期長達18個月，一次過完成4部續集的拍攝。

阿凡達2｜ 沉浸式觀影體驗

《水之道》以3D高動態範圍(High Dynamic Range)和每秒48格的高影格速率(High Frame Rate HFR)進行實景拍攝，務求在大銀幕上呈現更細緻的高質畫面，為觀眾帶來前所未有的沉浸式觀影體驗。

阿凡達2｜ 搭建超巨型水缸

為了呈現海洋的真實狀況，在片場搭建了一個120呎長、60呎闊、30呎深、容量達25萬加侖的超巨型水缸，並設有巨型螺旋槳製造水流以仿製海浪拍岸、演員在浪濤洶湧中的掙扎、各式奇幻生物與海水的互動。