阿Sa聲帶受損 自爆演唱會有幕後伴唱：大恩大德無以為報

Twins的14場演唱會早前圓滿結束，正在放悠長假期的蔡卓妍（阿Sa）在IG貼出演唱會後台換衫的絕密片段，並撰長文逐一感謝一班幕後工作人員的付出，包括工人姐姐、司機等，當中更自爆有幕後伴唱，而對方竟是圈中歌手！

阿Sa早前曾透露自己的聲帶受損多年，直至開騷前一天，把聲仍然未控制得好好，幸得小師妹曾樂彤自告奮勇於後台伴唱，阿Sa寫道：「我仲要非常非常多謝曾樂彤，1月20號第一次上台總綵排之後，我個人可以話灰到一個點。我把聲仲未可以控制得好好但第二日已經係show day，佢本身係嚟幫手影吓相又做吓觀眾，但佢知道我嘅擔憂之後，就自告奮勇話陪我一齊唱unison。」