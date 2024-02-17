阿Sa聲帶受損 自爆演唱會有幕後伴唱：大恩大德無以為報

Twins的14場演唱會早前圓滿結束，正在放悠長假期的蔡卓妍（阿Sa）在IG貼出演唱會後台換衫的絕密片段，並撰長文逐一感謝一班幕後工作人員的付出，包括工人姐姐、司機等，當中更自爆有幕後伴唱，而對方竟是圈中歌手！
阿Sa早前曾透露自己的聲帶受損多年，直至開騷前一天，把聲仍然未控制得好好，幸得小師妹曾樂彤自告奮勇於後台伴唱，阿Sa寫道：「我仲要非常非常多謝曾樂彤，1月20號第一次上台總綵排之後，我個人可以話灰到一個點。我把聲仲未可以控制得好好但第二日已經係show day，佢本身係嚟幫手影吓相又做吓觀眾，但佢知道我嘅擔憂之後，就自告奮勇話陪我一齊唱unison。」
阿Sa續指：「第二日當佢把聲輕輕喺我耳機裏面出現，我又真係好似輕鬆咗喎。個感覺係好似打機有人陪你一齊去打大佬咁，第一日完咗show，我落台後即刻攬住佢喊。大佬呀！觀眾聽唔到佢把聲㗎！剩係得我一個聽到，咁樣佢都肯陪我唱足14場，仲唱到聲都沙埋，實在太偉大喇！而我亦都可以慢慢將佢把聲喺耳機度一日比一日咁調細聲啲，我真係超級無敵感謝佢，大恩大德無以為報。」曾樂彤亦有回覆阿Sa謂：「在心中，你對我同對身邊人嘅好天知地知大家知，我係去報恩㗎，愛你喲。」