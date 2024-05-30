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娛樂
2024-05-30 14:56:25

限韓令實施逾9年 首批韓國搖滾樂隊Say Sue Me 7月赴華開騷

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Say Sue Me將成為限韓令實施逾9年，首隊韓國搖滾樂隊赴華演出。

2016年，中國政府推出「限韓令」，韓國藝人已有接近9年沒有在華舉行演出。韓國釜山4人獨立搖滾樂隊Say Sue Me(告訴我)，將於712日在北京舉辦專場演出，這是繼男團BIGBANG，於2015年在中國11座城市舉行巡迴演唱會後，亦是接近9年再有韓國藝人能在中國表演。

 

來自釜山的Say Sue Me2012年成團，風格介乎六十年代surf rock和九十年代indie pop。這次他們能夠到中國舉行專場演出，是因為中韓關係持續回暖，「限韓令」鬆綁信號頻出。繼早前韓國女高音歌唱家曹秀美，月初亮相北京國家大劇院的《五月音樂節》，Say Sue Me亦是受惠音樂單位之一。曹秀美在華表演時，於排練間隙接受媒體採訪時表示，「時隔9年再次在中國演出，我感到無比幸福。」

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北京市文化和旅遊局的批文已出，證實Say Sue Me能赴華開騷 。

雖然北京市文化和旅遊局已批准Say Sue Me來華，但內地網站「微博」出現一片罵聲，有網友更是提醒主辦方關注輿論情況發展。本月開始，中韓高層密集互動，就在13日，外交部長王毅就同南韓外長趙兌烈，在北京舉行會談時表示，「近段時間，中韓關係面臨困難和挑戰，這不符合雙方共同利益，也不是中方願意看到的。」

中國國務院總理李強，本周訪韓出席第九次韓中日領導人會議時，就深化中日韓合作提出五點建議中，包含拉緊人文交流紐帶，以及舉辦中日韓文化交流年為契機，推動三國人民實現從「居相鄰」到「心相通」。

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內地網友提醒Say Sue Me，他們赴華演出存在很多變數。

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