限韓令實施逾9年 首批韓國搖滾樂隊Say Sue Me 7月赴華開騷

2016年，中國政府推出「限韓令」，韓國藝人已有接近9年沒有在華舉行演出。韓國釜山4人獨立搖滾樂隊Say Sue Me(告訴我)，將於7月12日在北京舉辦專場演出，這是繼男團BIGBANG，於2015年在中國11座城市舉行巡迴演唱會後，亦是接近9年再有韓國藝人能在中國表演。

來自釜山的Say Sue Me，2012年成團，風格介乎六十年代surf rock和九十年代indie pop。這次他們能夠到中國舉行專場演出，是因為中韓關係持續回暖，「限韓令」鬆綁信號頻出。繼早前韓國女高音歌唱家曹秀美，月初亮相北京國家大劇院的《五月音樂節》，Say Sue Me亦是受惠音樂單位之一。曹秀美在華表演時，於排練間隙接受媒體採訪時表示，「時隔9年再次在中國演出，我感到無比幸福。」