陳偉霆孖衛詩雅再度同框 齊亮相英皇珠寶內地品牌發布會

「前度」偉霆 Michelle 首次同框支持公司 互相讚賞活動後便要立即進組拍攝，特意抽空前來支持公司的 William 和剛成為「出爐」金像獎影后 Michelle被邀請到台上與主持人及 Cindy 互動，此次為二人在十多年前拍攝英皇電影《前度》及《紮職》飾演情侶後再度正式同框支持公司業務。上月老闆楊博士拉大隊觀看謝霆鋒演唱會，兩人分別於不同日子出席，緣慳一面，因此一上台便不約而同大讚對方保養得好，佩戴英皇珠寶「Seasons of Love」系列珠寶的 Michelle 更被 William 大讚她人逢喜事充滿光彩。電影中的「前度」Michelle 早前大婚，又成為了雙料影后，William 為 Michelle 事業愛情兩得意感到高興，更希望能沾沾其旺氣，期望很快再有機會一起拍攝電影。而 Michelle 則祝賀 William 成為健身房老闆及「總裁」（即將播出電視劇《許我耀眼》中角色），並指操肌後的 William 將「霸道總裁」演繹得淋漓盡致，笑問可不可以申請「總裁健身室」VIP 通行証，又說下次電視劇拍續集時飾演他的秘書。Michelle 開口想有自己珠寶系列主持人問到兩位藝人對「愛」有什麼體會和理解，William 表示：「留意到這次活動是以『愛的見證』為主題，我覺得應該首先將愛體現到自己身上，才能讓人覺得有能力給予愛。對我而言積極健身保持體態不只是因為我的工作需要，更是對愛自己的詮釋，正如每一個人為自己平時出行挑選符合自己品味的衣服和珠寶，細心打扮也是。」 Michelle 則表示：「對我而言，『愛』是一個很廣泛的字眼，而生活中的愛，我覺得是一種無聲的力量，就好像我和另一半的相處，不是轟轟烈烈，但每一個細節都充滿關懷和尊重，令我有信心去面對生活以外的挑戰。」 互動環節後英皇集團主席楊受成博士及英皇珠寶（中國）副董事長總經理陳世昌先生亦一起來到台上分享展望，楊博士更寄語英皇珠寶今後在內地的發展再創高峰。