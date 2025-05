陳偉霆孖衛詩雅再度同框 齊亮相英皇珠寶內地品牌發布會

「前度」偉霆 Michelle 首次同框支持公司 互相讚賞活動後便要立即進組拍攝,特意抽空前來支持公司的 William 和剛成為「出爐」金像獎影后 Michelle被邀請到台上與主持人及 Cindy 互動,此次為二人在十多年前拍攝英皇電影《前度》及《紮職》飾演情侶後再度正式同框支持公司業務。上月老闆楊博士拉大隊觀看謝霆鋒演唱會,兩人分別於不同日子出席,緣慳一面,因此一上台便不約而同大讚對方保養得好,佩戴英皇珠寶「Seasons of Love」系列珠寶的 Michelle 更被 William 大讚她人逢喜事充滿光彩。電影中的「前度」Michelle 早前大婚,又成為了雙料影后,William 為 Michelle 事業愛情兩得意感到高興,更希望能沾沾其旺氣,期望很快再有機會一起拍攝電影。而 Michelle 則祝賀 William 成為健身房老闆及「總裁」(即將播出電視劇《許我耀眼》中角色),並指操肌後的 William 將「霸道總裁」演繹得淋漓盡致,笑問可不可以申請「總裁健身室」VIP 通行証,又說下次電視劇拍續集時飾演他的秘書。Michelle 開口想有自己珠寶系列主持人問到兩位藝人對「愛」有什麼體會和理解,William 表示:「留意到這次活動是以『愛的見證』為主題,我覺得應該首先將愛體現到自己身上,才能讓人覺得有能力給予愛。對我而言積極健身保持體態不只是因為我的工作需要,更是對愛自己的詮釋,正如每一個人為自己平時出行挑選符合自己品味的衣服和珠寶,細心打扮也是。」 Michelle 則表示:「對我而言,『愛』是一個很廣泛的字眼,而生活中的愛,我覺得是一種無聲的力量,就好像我和另一半的相處,不是轟轟烈烈,但每一個細節都充滿關懷和尊重,令我有信心去面對生活以外的挑戰。」 互動環節後英皇集團主席楊受成博士及英皇珠寶(中國)副董事長總經理陳世昌先生亦一起來到台上分享展望,楊博士更寄語英皇珠寶今後在內地的發展再創高峰。

此次發布會除了邀請一眾嘉賓見證品牌以全新姿態及策略拓展內地市場並向大家展示早已享譽市場的包括謝霆鋒的「Yo Yo」 、容祖兒的「Heartbeat」和「See Me Fly」 、蔡卓妍「Love Knot」及張敬軒的「Sunray」和「Core and Encore」等明星 IP 系列、日常輕奢系列及由關智斌和衛詩雅代言的「中式足金婚嫁」和「One Vow Two Love」 中式和西式婚嫁珠寶系列等等,更公開了數個全新系列,讓人倍感期待。Michelle 在活動後受訪表示剛剛在老闆面前「力 sell」自己,明言看見師兄師姐和英皇珠寶的合作,希望下次自己有機會可以有一個屬於自己的 IP 系列 ,笑言可以命名為「See Mi Here」 !