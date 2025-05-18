陳偉霆孖衛詩雅再度同框 齊亮相英皇珠寶內地品牌發布會

英皇鐘錶珠寶旗下英皇珠寶（中國）日前於深圳舉辦首場中國內地品牌戰略發布會，以「英皇之光，耀目啟航」為主題，正式開啟在內地市場的新篇章。英皇集團主席楊受成博士、英皇集團副主席楊政龍先生、英皇集團董事總經理范敏嫦女士、英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士、英皇鐘錶珠寶行政總裁梁浩昌先生親臨出席支持。珠寶界翹楚陳世昌先生首次以英皇珠寶（中國）副董事長總經理身份亮相，向現場嘉賓及媒體解說品牌於內地的發展策略及年度璀璨新品。英皇娛樂藝人陳偉霆(William)及衛詩雅(Michelle)更驚喜登場，與在座近 400 位嘉賓一同見證品牌發展新
里程碑。
活動發布品牌在內地最新的口號— 「英皇珠寶 充滿愛的珠寶」，彰顯珠寶品牌所承載的情感溫度，同時傳遞對工藝美學的用心追求。英皇鐘錶珠寶主席楊諾思(Cindy)在台上表示：「英皇珠寶 80 多年來的行業累積，不僅僅經得起時間的錘鍊，更是品牌對於一直進步的不懈追求，我們希望消費者在英皇珠寶購買的每一件產品都是一個『愛的見證』。」
「前度」偉霆 Michelle 首次同框支持公司 互相讚賞活動後便要立即進組拍攝，特意抽空前來支持公司的 William 和剛成為「出爐」金像獎影后 Michelle被邀請到台上與主持人及 Cindy 互動，此次為二人在十多年前拍攝英皇電影《前度》及《紮職》飾演情侶後再度正式同框支持公司業務。上月老闆楊博士拉大隊觀看謝霆鋒演唱會，兩人分別於不同日子出席，緣慳一面，因此一上台便不約而同大讚對方保養得好，佩戴英皇珠寶「Seasons of Love」系列珠寶的 Michelle 更被 William 大讚她人逢喜事充滿光彩。電影中的「前度」Michelle 早前大婚，又成為了雙料影后，William 為 Michelle 事業愛情兩得意感到高興，更希望能沾沾其旺氣，期望很快再有機會一起拍攝電影。而 Michelle 則祝賀 William 成為健身房老闆及「總裁」（即將播出電視劇《許我耀眼》中角色），並指操肌後的 William 將「霸道總裁」演繹得淋漓盡致，笑問可不可以申請「總裁健身室」VIP 通行証，又說下次電視劇拍續集時飾演他的秘書。Michelle 開口想有自己珠寶系列主持人問到兩位藝人對「愛」有什麼體會和理解，William 表示：「留意到這次活動是以『愛的見證』為主題，我覺得應該首先將愛體現到自己身上，才能讓人覺得有能力給予愛。對我而言積極健身保持體態不只是因為我的工作需要，更是對愛自己的詮釋，正如每一個人為自己平時出行挑選符合自己品味的衣服和珠寶，細心打扮也是。」 Michelle 則表示：「對我而言，『愛』是一個很廣泛的字眼，而生活中的愛，我覺得是一種無聲的力量，就好像我和另一半的相處，不是轟轟烈烈，但每一個細節都充滿關懷和尊重，令我有信心去面對生活以外的挑戰。」 互動環節後英皇集團主席楊受成博士及英皇珠寶（中國）副董事長總經理陳世昌先生亦一起來到台上分享展望，楊博士更寄語英皇珠寶今後在內地的發展再創高峰。
此次發布會除了邀請一眾嘉賓見證品牌以全新姿態及策略拓展內地市場並向大家展示早已享譽市場的包括謝霆鋒的「Yo Yo」 、容祖兒的「Heartbeat」和「See Me Fly」 、蔡卓妍「Love Knot」及張敬軒的「Sunray」和「Core and Encore」等明星 IP 系列、日常輕奢系列及由關智斌和衛詩雅代言的「中式足金婚嫁」和「One Vow Two Love」 中式和西式婚嫁珠寶系列等等，更公開了數個全新系列，讓人倍感期待。Michelle 在活動後受訪表示剛剛在老闆面前「力 sell」自己，明言看見師兄師姐和英皇珠寶的合作，希望下次自己有機會可以有一個屬於自己的 IP 系列 ，笑言可以命名為「See Mi Here」 ！