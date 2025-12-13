陳偉霆首公開官宣生子原因 透露一切有計劃非意外

現年40歲的陳偉霆（William）近年主攻內地發展，今年10月，他與內地超模何穗在無預警下貼出一家三口合照，宣布已做人父母，消息一出嚇窒網民，更一度被指是「奉子成婚」。事隔兩個月，陳偉霆近日接受訪問，首度透露官宣結婚生子的原因，並坦言一切都是在計劃之中，並非外界猜測的意外。

計劃之內

陳偉霆在訪問中強調其實與何穗已在一起多年，但一直保持低調有原因，「這麼多年我們沒有公開談感情生活，是出於對對方的保護，也不想因為感情影響各自的工作。」至於為何打破低調官宣生子，他表示：「在這個行業，我不想把小朋友藏起來。」二人希望兒子長大了後，知道自己的出生是受到父母的祝福，同時也是給了他們面對世界的勇氣，所以才選擇在兒子滿月時公開喜訊，他更強調：「孩子的到來是計劃之內的事情」。