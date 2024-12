陳健安感觸憶好友臨終故事 馮允謙自爆與安仔早有淵源

馮允謙(Jay Fung)和陳健安(安仔)於本月12日齊齊推出個人專輯,早前一同在尖沙咀星光大道梳士巴利花園活動平台舉行「Jay Fung x On Chan MUSIC NIGHT AT THE HARBOUR」音樂會,並請來同門師妹女團Me& 的黃淑蔓(Feanna)和連家穎(Vian)打頭陣,抵受13度寒風在海傍穿短裙大曬長腿跳唱新歌《Me& My Christmas Town》,炒熱全場氣氛。在四面台上演出,Fans和途人逾千人圍觀,反應非常熱烈,即興encore令全場歡呼。