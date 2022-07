陳冠希顏值恢復了？重唱21年前作品《故意》及推新歌疑為復出歌壇鋪路

陳冠希近年專注於潮流事業及策劃NFT項目,但早前佢就開金口,喺IG分享兩首歌曲,令人更加懷念陳冠希嘅歌手身分。陳冠希當年以歌手出道,唱出《極愛自己》、《壞孩子的天空》、《你快樂嗎》等多首膾炙人口嘅歌曲,又拍過唔少電影,加上鬼鬼哋又高顏值嘅樣,迷倒眾多少女。

41歲陳冠希早年被指狀態不復當年,臉上魚尾紋、鬚根、M字禿盡現,男神降級成中年大叔;不過,近呢幾個月佢嘅狀態同顏值又好似逐漸回復。陳冠希日前亦喺IG上載兩首歌曲,其中一首係個人潮流團隊3125C與小紅書合作嘅計劃,搵嚟音樂家RootHub合作,改編重唱21年前陳冠希首張個人國語專輯《Ed Is On》《故意》一曲,又搭配相關影片去介紹其收藏卡牌、與女兒Alaia互動。唔少網民睇完《故意》條片都話回憶返晒嚟,留言話「Omg!!!! 回憶殺」、「這是我的青春」、「Thanks for bring it back. High school vibe all day.」、「Omg, my favorite song when I was a kid!!!」、「簡直不敢相信。。。」、「好久好久没見你唱歌了」及「我的天,大學回憶」等等。

與MC 仁和廚房仔合作

另一首歌曲則是陳冠希與MC 仁、廚房仔共組「三角度」所帶來嘅全新單曲《浪》,歌曲走Hip Hop風格,亦係陳冠希久違嘅廣東歌;唔少網民都留言表示好聽,著陳冠希加油。然而,陳冠希亦將IG帳號名稱「edcee3000」改回「edisonchen」,未知係咪為復出歌壇做準備呢?

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL,am730獲授權轉載