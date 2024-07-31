陳凱琳二仔4歲生日扮哥斯拉 大爆出世過程與兩兄弟不同

陳凱琳（Grace）2018年下嫁與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎，婚後二人育有三名寶貝仔，一家五口非常幸福。日前，是二仔鄭承亮(Yannick)的4歲生日，作為「廿四孝」媽媽的Grace每年都會為仔仔大搞生日派對，而今年亦不例外。
Grace在社交網上載多張生日會的照片，相中見生日以哥斯拉及金剛為主題，除了有Grace的爸爸媽媽，還有她的好姊妹譚凱琪、龔嘉欣等。Grace特別準備了兩層高的蛋糕，還邀請了魔術師助興，壽星仔以哥斯拉服裝上陣，而哥哥鄭承悅則扮金剛，兩兄弟互相對峙合照，場面搞笑，而在合照時鄭嘉穎與Grace更肉緊錫兒子，場面溫馨。
Grace亦分享了Yannick出世時一件獨特事件，她寫道︰「Yannick總是比其他人更獨特一點，在他4歲生日的那天晚上，我給他講了他是如何來到這個世界的故事…與他的兩個兄弟不同的是，Yannick的分娩比我們計劃的早一天。醫院裡，隨著醫生的細心治療，他發現Yannick的臍帶纏繞在他的脖子上。幸運的是，憑藉專業知識，醫生很快就解決了問題，我們能夠聽到他的第一聲哭聲。 在他人生的這4年裡，和他在一起從來沒有沉悶的時刻，他總是讓我們保持警覺，第一個做鬼臉，最後一個對媽媽說的蹩腳笑話翻白眼的人，這孩子既有趣又敏感。最重要的是，他真的無條件地愛他的兄弟們，祝我們的小哥吉拉生日快樂，不要停止做自己！」