陳凱琳任首屆「救助兒童獎」頒獎嘉賓 以身作則教囝囝做善事

黃梓樂暑假密密接job

已是三孩之母的陳凱琳，一直熱心參與各種兒童福利的公益活動，陳凱琳一身簡約長裙亮麗現身任頒獎嘉賓，並在台上表示今天是她與老公鄭嘉穎所生的二仔生日：「今日係香港救助兒童會成立15周年慶典，亦係我二仔嘅四歲生日，我同佢講媽咪今日要做Save The Children 15周年慶典，及救助兒童獎頒獎禮，會見到好多得獎者；佢哋喺社會上貢獻好大，同埋希望透過呢次機會畀大眾多謝佢哋。我希望以身作則，等自己小朋友大少少可以同我一齊出嚟做義工。呢個社會好多人需要關懷，好多人好熱心，我想做個榜樣比佢哋睇。」



至於黃梓樂首任小主持，其主演的《年少日記》正正是借近年學童自殺問題探討來自原生家庭的傷痛；恰巧其中一位得獎者與梓樂同齡，黃梓樂接受訪問時表示：「我同Grace合作過幾次，好開心今日可以一起出席咁有意義嘅活動。」正值放暑假的梓樂最近非常勤力曝光率超高，早前參與完生產力局微電影後，10月又會有一套關於動物的電影推出，最近主要拍攝短片和客串劇集。