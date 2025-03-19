陳凱琳去年約滿TVB：不排除再合作 現階段享受做內容創作達人

陳凱琳(Grace)今日於灣仔出席活動，分享如何成為內容創作達人，以及如何掌控流量密碼，她提到面對現場逾百位觀眾，對讓她反思對社交媒體上數字的焦慮，Grace說：「平時這麼緊張自己IG有多少人看、多少人follow、多少人like，其實一般就是這麼多，我們不要太過緊張網上的數字，反而思考如何做到有影響力。」

又是KOL、又是媽媽的Grace，提到教育子女時，要他們完成學業，才去做有興趣的事：「孩子從少到大，看到我在網上做的事，他們會想仿傚，但我會教導他們，把書讀完拿了degree，才去想做你有興趣的事。」她稱希望小朋友有一個正確的心態，在學業上打好基礎，但不會防礙子女夢想和阻止他們做想做的工作。