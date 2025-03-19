陳凱琳去年約滿TVB：不排除再合作 現階段享受做內容創作達人

陳凱琳(Grace)今日於灣仔出席活動，分享如何成為內容創作達人，以及如何掌控流量密碼，她提到面對現場逾百位觀眾，對讓她反思對社交媒體上數字的焦慮，Grace說：「平時這麼緊張自己IG有多少人看、多少人follow、多少人like，其實一般就是這麼多，我們不要太過緊張網上的數字，反而思考如何做到有影響力。」
又是KOL、又是媽媽的Grace，提到教育子女時，要他們完成學業，才去做有興趣的事：「孩子從少到大，看到我在網上做的事，他們會想仿傚，但我會教導他們，把書讀完拿了degree，才去想做你有興趣的事。」她稱希望小朋友有一個正確的心態，在學業上打好基礎，但不會防礙子女夢想和阻止他們做想做的工作。
去年與無綫完約
Grace現時非常享受內容創作者身份，除了可以控制工作時間外，最重要是可以讓觀眾認識真實的陳凱琳。至於她與TVB的合約，Grace說：「去年已經約滿，因為想低調處理，所以沒有對外公布。」問她會否考慮去其他平台拍劇，她稱：「我對任何合作都是opening的，不介意和任何平台或藝人合作，亦不排除會返TVB工作，像做司儀主持『港姐』選舉，因為與TVB依然保持一個良好關係，極有可能在這個電視台出現。」
鄭嘉穎支持自己任何工作選擇
至於丈夫鄭嘉穎會否認同她的工作，Grace稱丈夫十分支持她，「嘉穎支持我的任何工作選擇，他認為最重要是工作中得到滿足。如果我將小朋友作為優先考量，那麼拍劇可能就不是我目前的重心。」有嘉穎做後盾讓Grace感到安心，追求自己感興趣的職業發展。