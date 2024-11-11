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娛樂
2024-11-11 15:10:16

陳凱琳為搭纜車豪使千元 到新秘境昂坪觀景台打卡

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Grace指，會推介加拿大返港的朋友，體驗昂坪360纜車之旅。

Grace指，會推介加拿大返港的朋友，體驗昂坪360纜車之旅。

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近年專職KOL工作的陳凱琳(Grace)，近日走到昂坪360最新「昂坪觀景台」打卡，以全新「高」角度欣賞大嶼山風光，不禁發出少女式尖叫，又掏出電話自拍，更大讚恍如享受了一場森林浴，令壓力全消。

Grace稱，一直與昂坪360淵緣甚深：「記得11年前由加拿大回港，遞表參加香港小姐的漫長等待期間，父母曾帶我遊覽香港，首站便是來這裡坐纜車。及後我結婚生子後，試過有年於聖誕正日帶大仔Rafael及二仔Yannick坐纜車歡度佳節，當時孻仔Carlos未出生，豈料大懵的我在預約交通時只輸入了『昂坪』，而非『昂坪360』，司機便載了我們到馬鞍山的昂坪，為了不想兩名兒子失望，我馬上再Call車到大嶼山，就算節日加價至逾700元也照去。」Grace指兩位兒子非常喜歡坐纜車，更要指明坐全透明玻璃的全景纜車。

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Grace於昂坪觀景台，360度觀賞大嶼山壯麗景緻。 Grace指大仔Rafael、二仔Yannick坐纜車，指明要坐全透明玻璃全景纜車。 Grace稱，曾為搭纜車，豪使千元搭的士前往。

作為媽咪或香港巿民，Grace指昂坪360適合一家大小，「我不時推介加拿大返港的朋友，體驗昂坪360的纜車之旅，可以打破他們對香港只得高樓大廈的印象，二來我很喜歡行山，可以跟海外親友一起欣賞香港的自然美景，呼吸新鮮空氣！而新增設的『昂坪觀景台』只需從昂坪纜車站步行約15分鐘，即可抵達，站在觀景台上可以遠眺整個昂坪高原、天壇大佛、寶蓮禪寺、昂坪市集，以及港珠澳大橋，與纜車近距離打卡，飽覽360度的優美景緻。」

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