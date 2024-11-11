陳凱琳為搭纜車豪使千元 到新秘境昂坪觀景台打卡

近年專職KOL工作的陳凱琳(Grace)，近日走到昂坪360最新「昂坪觀景台」打卡，以全新「高」角度欣賞大嶼山風光，不禁發出少女式尖叫，又掏出電話自拍，更大讚恍如享受了一場森林浴，令壓力全消。

Grace稱，一直與昂坪360淵緣甚深：「記得11年前由加拿大回港，遞表參加香港小姐的漫長等待期間，父母曾帶我遊覽香港，首站便是來這裡坐纜車。及後我結婚生子後，試過有年於聖誕正日帶大仔Rafael及二仔Yannick坐纜車歡度佳節，當時孻仔Carlos未出生，豈料大懵的我在預約交通時只輸入了『昂坪』，而非『昂坪360』，司機便載了我們到馬鞍山的昂坪，為了不想兩名兒子失望，我馬上再Call車到大嶼山，就算節日加價至逾700元也照去。」Grace指兩位兒子非常喜歡坐纜車，更要指明坐全透明玻璃的全景纜車。