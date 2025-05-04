陳凱琳自爆首次產檢係搵阿媽陪 生咗3個唔敢認係叻叻媽咪

陳凱琳(Grace)今日出席準媽媽產前講座，分享初為人母的感受，以及跟三子的日常相處。她表示：「懷有大仔時，自己當時找媽媽陪我去檢查，因此是與媽媽一同聽到BB心跳聲，自己感到神奇及感動。」問到丈夫鄭嘉穎有沒有陪她去產前檢查，「佢當時拍劇，而且那時候我們兩個其實都很低調，第一胎去到差不多生之前才公開。」 Grace又鼓勵一眾準媽媽，不要因為做得不好而自責，應該好好享受懷孕時的蜜月期，又稱當時自己曾跟陪月比較，自覺做得不及對方而感到不開心。問到鄭嘉穎有否心理上鼓勵她，Grace說：「會尤其是第一胎的時候，他知道我很緊張，擔心沒有人照顧我，所以經常都會打電話給我，確保我心情各樣還OK。」

大仔性格似自己 出書用 3 子做主角 推出故事書的Grace，以3位孩子為主角，並透露3子的名字均來自月亮及太陽。提到她的兒子，她表示：「非常珍惜跟孩子們相處，跟小朋友溝通得久時候，會發覺他們會有不同的溝通方法，有些小朋友喜歡你，就用很直接的方法跟他們講，但有些小朋友，你要用一些遊戲，或者一些他們喜歡的東西，去引入道理，去教他們。」 Grace透露大仔性格似自己，但很需要人認同，因此自己會多給予鼓勵；二仔性格則似老公，黑白分明，很有主見；至於細仔則是開心寶寶，因為大家都很愛惜他。問她在照顧孩子與工作上如何分配，「大仔要入小學的時候，當然會優先照顧，自己不是在香港讀書，囝囝學中文時會跟他一起學習，並對他說媽媽不懂中文，會和你一起學習，過程其實挺有趣。」