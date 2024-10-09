陳凱琳自認叉燒控 推介最愛冬甩店公開一原因食極唔肥

由倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、王嘉慧（Cathy）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian），蔡景行（行仔）、范莎莎（Zaza）主持的飲食節目《美食新聞報道》，逢周四晚於TVB Plus（82台）播出，明晚（10日）的「星級飯腳」是2013年港姐冠軍陳凱琳（Grace），近年她向KOL界發展，憑正面形象加上媽媽身份，擁有逾78萬followers，獲不少廣告商支持。
Grace跟不少藝人拍片互動，最新的有龔嘉欣的「靚女撞衫」短片，之前亦跟梁詠琪（Gigi）為一間童裝店做推廣。今次Grace跟行仔一見如故，拍完節目後即邀請對方合作拍片。他們的短片長約30秒，故事情節大玩韓劇男女主角在超市邂逅。劇情講述行仔多次在Grace購物的地方出現，還懶有型為對方取貨。臨尾一刻終於反高潮，被Grace怒嗆︰「你好喇喎，我自己唔夠高咩，我自己唔識攞呀！」非常抵死。
行仔表現獲嘉賓好評
節目中Grace自言為狂熱「冬甩控」及「叉燒控」，她透露假如人生只可以吃一款食物，那一定是叉燒。今次她推介的兩間截然不同風味的店舖，先是位於中環區；她認為最好味的冬甩店，推介了煉奶味及斑蘭椰子味兩款冬甩，當年她專登選了斑蘭味做結婚蛋糕。另一間位於上環茶餐廳的叉燒是Grace至愛，她講出「食極唔肥」秘密︰「因為我有三個仔，都好活躍成日跑嚟跑去，真係唔係講笑，淨係追住佢哋，已經有排keep fit。」行仔跟Grace談得非常投契，在節目開始的短片，他卻不忘「照顧」對方老公鄭嘉穎。他先是大玩嘉穎在劇集《鐵馬尋橋》的潛力圖，又模仿他為某快餐連鎖店拍的廣告。行仔接受訪問時笑言不擔心嘉穎會嬲︰「唔驚啦 我好鍾意嘉穎，如果咁就可以引到本尊。我仲開心。」另外，行仔擔任「星級飯腳」接待員，屢獲嘉賓好評，今次跟Grace更以「契媽」、「契仔」相稱。他笑言可能跟事前資料搜集做得仔細有關，令嘉賓有親切感，他表示︰「節目主要同嘉賓傾吓偈，所以最主要都係尊重嘉賓，清楚佢哋背景同興趣較易打開話題同埋輕鬆少少。」他透露今次拍短片，Grace一早已經有故事構思，連討論、夾對白到完成，只是花了20分鐘左右。