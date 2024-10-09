陳凱琳自認叉燒控 推介最愛冬甩店公開一原因食極唔肥

由倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、王嘉慧（Cathy）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian），蔡景行（行仔）、范莎莎（Zaza）主持的飲食節目《美食新聞報道》，逢周四晚於TVB Plus（82台）播出，明晚（10日）的「星級飯腳」是2013年港姐冠軍陳凱琳（Grace），近年她向KOL界發展，憑正面形象加上媽媽身份，擁有逾78萬followers，獲不少廣告商支持。

Grace跟不少藝人拍片互動，最新的有龔嘉欣的「靚女撞衫」短片，之前亦跟梁詠琪（Gigi）為一間童裝店做推廣。今次Grace跟行仔一見如故，拍完節目後即邀請對方合作拍片。他們的短片長約30秒，故事情節大玩韓劇男女主角在超市邂逅。劇情講述行仔多次在Grace購物的地方出現，還懶有型為對方取貨。臨尾一刻終於反高潮，被Grace怒嗆︰「你好喇喎，我自己唔夠高咩，我自己唔識攞呀！」非常抵死。