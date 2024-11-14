陳凱琳被傳離婚震驚網民 鄭嘉穎躺著也中槍

鄭嘉穎與陳凱琳(Grs於2018年結婚後，四年抱三，育有5歲大仔鄭承悅（Rafael），3歲半二仔鄭承亮（Yannick）和及1歲孻仔Carlos，一家五口樂也融融。鄭嘉穎不想錯過小朋友成長時刻，亦都減產湊仔，陳凱琳在父親節當天上載老公湊仔的照片，見到嘉穎要陪囝囝放電，又會臨瞓前跟小朋友講故事，就連煮飯、餵細仔食飯全由他一手包辦。他們亦不時在網上大晒恩愛，奈何近日有不少網民指陳凱琳鬧離婚，矛頭更直指鄭嘉穎，令人大感驚訝。

陳凱琳含淚宣布離婚? 近日多個網站及YouTube影片均以「陳凱琳含淚宣布離婚」、「揭鄭嘉穎真面目」，甚至有個別影片、網站更以「畜生」去形容鄭嘉穎。不過，當網民見到相關網址及內容之後，認真得啖笑，因為全都是內容農場用來吸人看的誇張標題，內文及影片都是由電腦合成，綜合各大網報道、維基百科等描述他們夫妻相處、過去工作及有關他們的八卦新聞。

有網民怒斥這些網站經常咒人死、咒人離婚，有網民說︰「半小時前才說王祖藍李亞男離婚，現在又說鄭嘉穎陳凱琳」、「整天不是說人病死，便是離婚，要賺錢也不應該，積點口德。」過去這類內容農相經常「報道」藝人死訊，就算看過內容與標題無關，但不少人誤信標題。