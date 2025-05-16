陳凱琳逆市中環開甜品店封「吸金女王」 親自落鋪遇競敵大方交流

現年33歲的港姐冠軍陳凱琳（Grace）入行多年發展順利，2018年被「視帝」鄭嘉穎私有化後，兩人育有三個囝囝，婚後生活相當幸福。Grace近年轉型成人氣KOL，月前離巢約滿TVB後更成了廣告界寵兒，密密接Job，吸金力極強。最近，Grace更進軍甜品界，與友人合資賣甜品及朱古力，日前，其品牌在中環超級市場擺檔，Grace就親自落櫃位sell客做生招牌。



Grace近年做KOL賺到盤滿缽滿， 最近，她逆市自資甜品店在中環超市擺檔，作為老闆娘的她，當然更加落力，不少網民在社交網分享巧遇Grace的相片。相中，見她悉心打扮，穿上吊帶長裙，相當靚女，Grace耐心向客人逐一介紹產品，又應要求合照，表現親民，而同埸附近亦有Amanda S.的甜品檔，Grace與Amanda S.相遇亦有寒暄了幾句，二人有講有笑，交流甜品心得，並沒有視對方為競爭對手。