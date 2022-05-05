陳凱琳鞭策全家做運動 左擁右抱練出肌肉

被問到於疫情期間如何仍然可以保持「滿分」身形，Grace表示：「其實來來去去最重要都是養成持久的良好生活習慣，自己本身間中都會吃素食，而近年市面更多了很多不同的素食選擇，就如今日拍攝的主角焗素肉醬意粉一樣，在沒有大大改變日常飲食的口味之下，吃到素食的機會卻增加了，讓一些未接觸過素食的大眾更容易接受，好像家中大小『食肉獸』，令他們養成食蔬菜的習慣。」

日日運動身體好

Grace亦提醒大家要養成運動的習慣：「今天的拍攝其實只是將自己最真實最『素』的一面呈現於幕前，自己早已養成每朝起床便要做運動，現在每天更化身成魔鬼教練，鞭策全家一起跟我做運動。很多人誤以為修身時要進行大量的運動，其實只要維持良好飲食習慣，即使每天只做30分鐘運動，都會有明顯的改變！」

Grace在拍攝期間展現出分明的「老鼠仔」，她笑言自成為兩子之母，間中都要「左擁右抱」，可以借機鍛鍊手臂肌肉及背肌，加上吃素食較著重蛋白質攝取，不知不覺間肌肉線條變得更為結實明顯，當然日常規律的運動亦有助肌肉訓練。她亦補充：「不少人亦有錯誤的觀念認為吃素食未必補充到足夠營養，但實際上只要養成均衡的飲食習慣，吃得精明即使只透過素食，一樣可以攝取到不同的豐富營養。」