陳凱琳32歲生日著粉紅比堅尼與老公去船P 梁芷珮想去北極開Live

陳凱琳套(Grace)與「旅遊達人」梁芷珮昨日現身尖沙咀出席「藍．惜地球」活動，二人孖住做Model穿環保設計服裝，盼喚起大眾環保意識。日前32歲生日的Grace被問到如何慶祝，她表示與老公鄭嘉穎過二人世界：「我地去咗間好浪漫嘅餐廳，因為有Live band可以隨時點歌，老公都點首歌比我聽。我都有叫佢唱比我聽㗎，但係佢話屋企都成日聽佢唱㗎啦！」除了食飯慶祝，她亦老公及和兒子參加船P，而且還穿了最喜歡的粉紅色三點式泳衣，老公都有過目，都諗住將啲泳裝相甫上網。」活動後，Grace真的找數po出多張船P的泳衣照，當然還有在船艙內切蛋糕時，被老公吻賀慶生照。