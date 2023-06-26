陳凱琳32歲生日著粉紅比堅尼與老公去船P 梁芷珮想去北極開Live

陳凱琳套(Grace)與「旅遊達人」梁芷珮昨日現身尖沙咀出席「藍．惜地球」活動，二人孖住做Model穿環保設計服裝，盼喚起大眾環保意識。日前32歲生日的Grace被問到如何慶祝，她表示與老公鄭嘉穎過二人世界：「我地去咗間好浪漫嘅餐廳，因為有Live band可以隨時點歌，老公都點首歌比我聽。我都有叫佢唱比我聽㗎，但係佢話屋企都成日聽佢唱㗎啦！」除了食飯慶祝，她亦老公及和兒子參加船P，而且還穿了最喜歡的粉紅色三點式泳衣，老公都有過目，都諗住將啲泳裝相甫上網。」活動後，Grace真的找數po出多張船P的泳衣照，當然還有在船艙內切蛋糕時，被老公吻賀慶生照。
育兒花費大 慳錢唔要禮物
陳凱琳自言生活很環保，生日都叮囑老公別要送禮物，以前送的手袋仍然keep住，無謂浪費金錢，而且養3個小朋友已經花費很大。她會身體力行教育兒子環保概念，「我屋企都有兩、三個環保袋，因為儲環保袋已經好唔環保！每一個人都做多步、唔用膠袋，我都會帶定環保袋跟身。」而梁芷珮就表示，即使夏日炎炎都盡量唔開冷氣：「因為循環影響生態，再唔環保連冰川都會冇，所以一環接一接，嚟緊想去北極，如果見到動物我會即時開Live比小朋友睇，希望教到佢地啲課外知識。」