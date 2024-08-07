陳卓賢演唱會尾場觀眾被保安電筒照射 右眼失視力逾10天

MIRROR成員陳卓賢(Ian)一連7場演唱會於上月25日圓滿落幕，昨日(6日)有報道指尾場發生不愉快事件，有觀眾在完騷離場時，遭亞博場館的保安以電筒強光射眼，致右睇視力受損，至今逾10天仍未恢復視力。

被電筒閃燈照射綁鞋帶

據事主表示，當晚完騷後，場館開燈並有廣播提醒觀眾離場，她在Block 15位置順著人潮向出口離開，但走到Block 12位置時，發現鞋帶鬆了，於是蹲下綁鞋帶，此時有名身穿橙衣的男保安站在身前，以手提電筒的閃燈模式，不斷照射其鞋面。她曾向保安要求暫停照射，因被照射到「眼花」，但保安員回應指「怕她看不到」，繼續照射並反問：「睇唔到點綁？」

事主在強光照射下，突感「眼前一黑」，立即站起身查詢該名保安員名字，但對方沒有口答就離開，由於視力受影響，事主未能追上拍攝保安正面照，只能拍下側面，同時另有一位穿黑色西裝的保安干涉，使開涉事的橙衣保安並要求她離場，事主提出投訴卻不得要領，被黑衣保安喝令：「你要投訴就出去投訴。」