陳卓賢演唱會尾場觀眾被保安電筒照射 右眼失視力逾10天

MIRROR成員陳卓賢(Ian)一連7場演唱會於上月25日圓滿落幕，昨日(6日)有報道指尾場發生不愉快事件，有觀眾在完騷離場時，遭亞博場館的保安以電筒強光射眼，致右睇視力受損，至今逾10天仍未恢復視力。
被電筒閃燈照射綁鞋帶
據事主表示，當晚完騷後，場館開燈並有廣播提醒觀眾離場，她在Block 15位置順著人潮向出口離開，但走到Block 12位置時，發現鞋帶鬆了，於是蹲下綁鞋帶，此時有名身穿橙衣的男保安站在身前，以手提電筒的閃燈模式，不斷照射其鞋面。她曾向保安要求暫停照射，因被照射到「眼花」，但保安員回應指「怕她看不到」，繼續照射並反問：「睇唔到點綁？」
事主在強光照射下，突感「眼前一黑」，立即站起身查詢該名保安員名字，但對方沒有口答就離開，由於視力受影響，事主未能追上拍攝保安正面照，只能拍下側面，同時另有一位穿黑色西裝的保安干涉，使開涉事的橙衣保安並要求她離場，事主提出投訴卻不得要領，被黑衣保安喝令：「你要投訴就出去投訴。」
失視力未知何時康復
事主指被多名保安「迫」出場外，雖曾繼續跟其他保安員理論，但卻被告知「要鎖門」遭禁止返回場內。其間有一位保安主任主動表示會去了解，另一位「大眾安全警衛」的保安經理亦承諾會跟進，但最後找不到涉事橙衣保安，後者指無權查看場館的閉路電視。
投訴無門的事主立即前往醫院看急症，做視力測試，醫生表示情況嚴重並即時轉介到眼科醫院跟進。醫生指她的右眼視網膜沒受損，但因遭強光照射致暫失視力，未知何時能康復。事主表示曾再聯絡亞博，但獲亞博回覆指保安僅以電筒照明道路，沒有觸及其眼睛，建議她保留就診收據，表示會安排另一部門作賠償。亞博回覆傳媅稱，手電筒只作輔助指示之用，初步調查並未現不當行為。