陳卓賢飛台灣閉關錄音 真假聲轉換演繹新歌《鑿》

MIRROR成員陳卓賢(Ian)今年的情歌作品，來到第4章節，新歌《鑿》是談及Ian對於故事女主角的思念，已經達至瘋癲狀態，精神接近崩潰，在內心的世界不斷遊走幻想與現實之間。Ian為了唱出歌曲中的複雜情緒，更特別飛到台灣，閉關錄音。

Ian解釋道：「開頭寫《鑿》呢首歌嘅時候都有諗會唔會好難要錄好耐呢？但錄起上嚟，發現《以孤獨命名》仲難唱，至於點解要去台灣錄音，就係因為首歌好多情緒，好似精神分裂咁，所以我想俾自己一個好陌生嘅環境，試下幾日唔同人講嘢，然後先去錄其中一節歌詞，睇下情感係咪可以貼近想要嘅感覺，所以就揀咗去台灣，因為喺香港唔可以唔同人講嘢，蘊釀嘅情緒會無咁淋漓盡致。」的而且確，今次Ian以較暴烈與虐心的方式去演繹，真假聲的轉換，令情緒澎湃地湧現。

MV方面，Ian也同樣要遊走於幻想與現實之間。延續《以孤獨命名》MV故事發展，Ian在《鑿》MV中的現實世界不斷劃火柴，但內心其實是被困在顛倒的房屋內，他渴望傳達對女主角的愛意，卻接連失敗，事與願違，結果Ian氣憤得將房屋破壞。故事隨後的發展，當然要看MV啦！不過在拍攝當日，Ian也完全進入了角色狀態，導演要求他時而憤慨時而哀痛，他都輕易投入角色情緒，好似其中一幕要他拿起結他破壞現場場景，Ian二話不說就以狂力揮動結他，粉碎現場每一個角落，最終結他也被擊得完全解體，而過程中他更扭傷腳踝，不過鍾愛結他的Ian，看到結他「陣亡」，也有點依依不捨，反而未有理會自己的腳傷。

另一幕Ian需要劃出劇情中的最後一根火柴，但因為他一直是靠劃火柴才見到女主角，所以導演雖要他表達那份想見但又害怕以後不能再見的心情。沒想到Ian二話不說便投入了角色，抽搐流淚，虐心的演技，即時到位，也令人拜服。