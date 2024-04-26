陳卓賢AK暑假開演唱會 Ian計劃開4至5場江𤒹生戶外騷美夢落空

MIRROR將於下月16日至19日到澳門舉行《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024•ASIA - MACAU》，緊接6月除了有MIRROR 5子x ERROR的音樂會，以及姜濤與盧瀚霆參與《One Love Asia Festival音樂節》外，還有大家望穿秋水的鏡仔個人演唱會。去年，陳卓賢(Ian)及AK江𤒹生曾預告將於今年夏季開騷，但一直未有聲氣，今日有消息指Ian將於5月初宣布開騷詳情，原來他們的個人演出終於有落實日子！

本報收到可靠消息，二人舉行個唱地點是亞洲博覽館，場地於7月15日至7月31日被MakerVille留起。據了解，Ian將會先開騷，之後才到AK，但二人的場次編配則有不同。由於Ian本身是團中的實力唱將，年初更勇奪《叱咤樂壇男歌手 》、《叱咤樂壇唱作人 》銅獎，除了Hellosss之外，還有大量喜歡他歌曲的人士想入場支持，因此他將會舉行3場個唱，如反應熱烈將會加開至4場，甚至5場！

睇好Ian叫座力開5場

有指公司亦睇好Ian的叫座力，相信他開5場亦冇問題，但由於時間是暑期，有不少人會離港，所以能否成事，仍需看到時售票情況。向來寵粉的Ian當然希望加多幾場，好讓在現場跟歌迷分享個人作品。他亦為個唱做足準備，早在前往英國之前，已向公司交出rundown，好讓負責同事有時間準備。

《背伴》將成表演項目之一

由於Ian第二首包辦作曲作詞歌曲《背伴》推出時，因budget問題，未有拍MV，他只曾在《Chill Club》唱過。當時他出席粉絲見面會時，有不少Hellosss希望他在開個唱時表演《背伴》，他亦承諾開騷時一定會唱，相信《背伴》將會在他的個人騷上首次演出。

至於另一首歌曲《伊人》，是Wyman於2021年10月寫好歌詞，但因為歌曲錄製時間是相隔了一年，Wyman認為需要有另一首歌曲取代《伊人》去描述返「當下的陳卓賢」，於是推出《再見寧靜海》。Wyman當時表示《伊人》再次面世的時候，可能是他求婚或是開騷時唱，相信很多粉絲會關注《伊人》是否在表演名單之上。