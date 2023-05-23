陳卓賢Ian生日應援藝術感超強 多種感官享受鯨魚裝置最高質

MIRROR成員陳卓賢將於下月9日迎來30歲生日，陳卓賢國際歌迷會（香港）去年在九展舉行盛大展覽會，今年移師到銅鑼灣時代廣場2樓及5樓舉行「伊人森弦@Ian's Asteroid I609」展覽，由即日起到下月30日，大家可以看到Ian的創作手稿和歌曲Demo，而今次展覽會的藝術成份非常高，令人如置身藝術館的感覺。

手稿demo首次公開 歌迷會花了半年時間去籌備，以Ian的音樂路為展覽會的設計藍本。2樓展區有1.5米樹熊造型的Ian，供大家打卡之用。最特別的是5樓展區，採用了Ian創作歌曲包含的大自然元素去設計。入口處以森林作主題，前方的「字字森跡」是以Ian所創作的歌詞拼砌而成Ian的畫象。不過，數到最特別莫過於旁邊設有兩個特別的播放裝置，入場人士可以伏在裝置上聽Ian寫歌時哼出的demo，而旁邊更可以看到Ian創作的手稿，非常珍貴。

鯨魚雕塑最高質 除了有聽覺感受，令一個刺激感官的展區為「譜出森海」，這個位置以《鯨落》為題，用投射方式塑造深海感覺，中間位置放有鯨魚雕塑，令人尤如置身大海一樣，是首選的打卡位置。走出「譜出森海」之後，便可以到「編製森路」，懸空的裝飾在地上投射出《地球上的最後一朵花》的文字影子，非常有心思。不過，這個位置打卡會比較困難，可以到旁邊的單枝巨型花朵拍照。

Ian度期現身 Ian昨日出席活動時，對於歌迷為他準備的特別主題展覽深受感動，很多謝歌迷的支持。他說︰「多謝大家，有機會都想去睇吓，因為以前未試過展覽我的demo或錄音的notes，而且好大陣仗，不斷提醒我已經30歲，但『三十而立』很多事都要做好啲，多謝大家關愛，希望有時間去睇，其實這也是fans送給我的生日禮物，所以都想親自去接收這份心意。去年生日Ian現身fans活動切蛋糕，他表示，今年已知生日當天暫時有3項工作，未知能否親身去出席慶祝活動。」