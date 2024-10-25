熱門搜尋:
恐龍化石 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-10-25 20:53:05

陳卓賢Ian笑指拍《MIRROR Chef》吃隊友「地獄美食」病倒 AK欲「Ianson」開騷要睇緣份 (有片)

分享：
陳卓賢Ian分享日常令心身放鬆的活動。(娛樂組攝)

陳卓賢Ian分享日常令心身放鬆的活動。(娛樂組攝)

adblk5

MIRROR成員陳卓寶(Ian)今日(25)現身於西九文化區，率先體驗限定活動 Together we grow : lululemon 幸福研究所》，Ian分享放鬆心情的活動，例如做運動、聽聽音樂、與HellosssTG群組傾偈互動，與愛犬雞髀玩，當然少不了做「家務」吸塵清理雞髀脫下的狗毛。自中學接受排球訓練的Ian更自爆最討厭拉筋，兒時試過拉筋拉到喊，不過不影響他在排球場上的表現，在早前的903 ALL STARS熱身排球賽，即使發燒亦獲鄧麗欣封為賽事中的MVP，他自言已多年沒有打排球，也想有機會拍《男排女將》續集。

陳卓賢Ian猜測因拍攝MIRROR Chef》吃了隊友烹調的食物引致發燒病顀。(娛樂組攝) 陳卓賢Ian猜測因拍攝MIRROR Chef》吃了隊友烹調的食物引致發燒病顀。(娛樂組攝) 陳卓賢Ian笑言只肯派半個心給AK。(娛樂組攝) 陳卓賢Ian重視分享，認為以最自在的方式傾訴心事，尤為重要。(娛樂組攝) 陳卓賢Ian盼多發放正能量。(娛樂組攝)

爆隊友下廚唔洗手

談起當日帶病出戰903排球賽，Ian笑言或與團綜《MIRROR Chef》有關，事緣他完成最後一天的團綜拍攝後，凌晨就突然發燒，「唔知係咪關食咗佢哋煮嘢食事，搞到發，仲要燒住通宵拍MV，因為要出小組歌。」他大爆節目背後實況，「今次莫名地對佢哋廚藝信心大增，所以應該要再提高防線。其實每日試一兩啖，已經無從稽考。」他自言為人有條理，習慣分開處理生熟食物，先洗食後煮食，「我發現佢哋好多都唔洗手，砧板切完生又切熟，佢哋理論係反正都一鑊熟。」他笑言要下次要睇清楚處理過程，才放心進食，問到哪位隊友廚藝最佳，他就毫不猶豫推選AK

adblk6

不讓AK得逞

今日輪到隊友AK𤒹生和柳應廷(Jer)參與903 ALL STARS熱身足球賽，AK今早在電台接受訪問時，表示想向Ian偷歌和合作開雙人騷，Ian聞言即表示甚少為別人寫歌，半說笑表示指AK太貪心，「唔好咁易畀佢得逞！」至於開出甚麼條件才考慮合作開騷，他答道：「睇緣份啦。」最後被問到MIRROR六周年fans meeting的區域令fans投訴分票不均，他表示重點是與粉絲共度，屆時他會全場走。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能