陳卓賢Ian笑指拍《MIRROR Chef》吃隊友「地獄美食」病倒 AK欲「Ianson」開騷要睇緣份 (有片)

MIRROR成員陳卓寶(Ian)今日(25日)現身於西九文化區，率先體驗限定活動 《Together we grow : lululemon 幸福研究所》，Ian分享放鬆心情的活動，例如做運動、聽聽音樂、與Hellosss在TG群組傾偈互動，與愛犬雞髀玩，當然少不了做「家務」吸塵清理雞髀脫下的狗毛。自中學接受排球訓練的Ian更自爆最討厭拉筋，兒時試過拉筋拉到喊，不過不影響他在排球場上的表現，在早前的903 ALL STARS熱身排球賽，即使發燒亦獲鄧麗欣封為賽事中的MVP，他自言已多年沒有打排球，也想有機會拍《男排女將》續集。