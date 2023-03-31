陳卓賢Ian 再為unfollow林俊傑解畫 教Anson Lo安撫爆喊日本神徒

Anson Lo、lan和Edan現身香港迪士尼樂園，參加「Duffy與好友同萌遊」。(蘇文傑攝)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、陳卓賢(lan)和呂爵安(Edan)，今日現身香港迪士尼樂園，參加「Duffy與好友同萌遊」慶祝派對。3人分享與迪士尼的回憶。 Anson Lo形容迪士尼是他的童年回憶，因為兒時經常與家人去香港或其他國家迪士尼，可謂是家庭的恆常活動，他笑言，「事隔多年，爹哋媽咪都有要求話一家四口帶埋amber一齊去，我話盡力安排吓。」Ian 則表示，「從小到大冇去過迪士尼玩，現在每次入去都係做嘢，但好開心，可以搵番童真，因為我份人冇乜童真，以前細過大家玩嘅遊戲睇嘅卡通片我都冇睇。」Edan笑言，「迪士尼的機動遊戲對我來說比較輕鬆，太刺激我玩唔到，跟妹妹小如豬一齊去好開心。」

Anson Lo回應「炒CP」 Anson Lo剛從日本回港，他分享在澀谷打卡時巧遇一群日本神徒，其中有幾位激動爆喊，他直言，「場面尷尬，不知如何安撫。」Ian聞言即示範用日文示範，Anson Lo自言嘗試以英文、日文配合動作，仍似是溝通不良，但與小朋友玩Money Challenge亦很開心。被問到粉絲對「炒CP」的評論，Anson Lo好奇反問：「我要回應啲乜？」Ian幽默建議：「炒吓米粉、炒吓麵！」Anson Lo認為演藝界人士，在Social media出po也要想娛樂大家，「take it easy, don’t take seriously，他如果令大家唔開心，我會為此感內疚，所以我向來都希望帶來正能量，大家放工放學睇我IG，可以為大家帶來歡樂。」

Ian：follow與尊敬與否不掛鈎 Ian雖然昨晚已為JJ林俊傑演唱會事件解畫，他再為意思被誤解而致歉，「對唔住，自己表達不清楚，我唔係否認有unfollow JJ林俊傑，因為在演唱會前幾日follow佢，因為知道將要合作，後來知道唔使合作就unfollow，大家可能覺得好小器，但我自己知不是這原因，網絡上小舉動唔代表現實上尊唔尊敬，我是100%尊敬尊箇對方，大家可能話我冇同John Mayer合作又follow 佢，但John Mayer是我從小到大的偶像，由我學結他開始已follow佢，那時仲未入行，Social media是追看動態，跟現實上是否尊敬對方不掛鈎。」